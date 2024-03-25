الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

متى تبدأ؟.. أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024 وفضل ليلة القدر

أدعية العشر الأواخر
أدعية العشر الأواخر من رمضان

العشر الأواخر من رمضان 2024 من أفضل أيام الله، ويسعى المسلمون إلى اغتنامها لما ورد من آيات قرآنية وأحاديث نبوية حول أهميتها وعظمتها، ووردت الكثير من الأدعية في السنة النبوية يستطيع المسلمين ترديدها في العشر الأواخر من رمضان 2024، تعرضها الدستور في التقرير التالي. 

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2024؟

تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2024 من ليلة 20 رمضان 2024 وتستمر حتى ليلة 30 رمضان، وتوافق ليلة 20 رمضان هذا العام يوم الجمعة الموافق 30 مارس 2024.

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فضل العشر الأواخر من رمضان 2024

حدد القرآن الكريم والسنة النبوية فضل العشر الأواخر من رمضان 2024، ففيها  ليلة القدر، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، ووصفها رب العالمين بأنها ليلة مباركة.

وفي ليلة القدر تقدّر مقادير الخلائق على مدى العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل والجدب والقحط وكل ما أراده الله تعالى في تلك السنة، والمقصود بكتابة مقادير الخلائق في ليلة القدر -والله أعلم – أنها تنقل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ.

وصحح عن رسول الله ﷺ أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق على صحته. 

وقيامها يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير.

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ما هو الدعاء المفضل في العشر الأواخر من رمضان؟

أفضل أدعية للمسلم هى الأدعية الجامعة كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم، ومنها اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآحله ما عملت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما عملت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك الجنة وماقرب إليها من قول او أعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو لعمل. 

ومن أفضل الدعاء في العشر الأواخر من رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 

اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيرًا لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُكَ نعيمًا لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضاءَ بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ، في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ، اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ

أجمل ما قيل في العشر الأواخر من رمضان؟

لقد دخلت عشر العتق من النار، دخلت العشر الأواخر، فاللهمّ إنّا نسألك أن تبلّغنا إيّاها ونحن من المعتوقين من النار  وعلى المسلم استغلالها من خلال الاعتكاف في المنزل، وصلاة قيام الليل، والدعاء. 

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