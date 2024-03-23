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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

دعاء يوم 13 رمضان 2024.. تولني يا إلهي ولاية خاصة

دعاء يوم 13 رمضان
دعاء يوم 13 رمضان 2024

يبحث المسلمون عن دعاء يوم 13 رمضان 2024 بالعديد من الصيغ أملًا في الفوز بغفرانه وعفوه في هذه الأيام المباركة حيث يعد الدعاء واحدًا من أفضل الأعمال في شهر رمضان، ويملء المسلمون اليوم الرمضاني بالصلاة والذكر والدعاء ومع حلول الثالث عشرمن  أيام الشهر الكريم.

وينبغي على المسلم أن يحرص على الإكثار من الطاعات فيه، وأن ينبذ كل الأمور التي تغضب الله عز وجل، ليخرج من الشهر وقد قوي إيمانه، وزادت صلته بخالقه، ويكون هينًا لينًا في تعاملاته مع الناس ومجتمعه.

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موعد آذان المغرب اليوم السبت 13 رمضان 2024

دعاء يوم 13 رمضان 2024

ويستحب في دعاء يوم 13 رمضان 2024 - 1445 أن يكون بهذه الصيغة:-

رب وأذهب حزني وحرصي. إلهى جملني بالأدب من جنابك العلي حتى أتحقق يا إلهي بحقيقة التوحيد، محفوظا من سوء الأدب، واجعلني دائم الخوف منك سبحانك، والرغبة فيما عندك سبحانك.

اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا واغفر لنا، اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت غني عن عذابنا، اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم، وارزقنا جنات النعيم، واجعلنا من أهل الفرح والسعادة.

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«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم السبت 23 مارس 2024

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دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان السبت 23-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

أدعية شهر رمضان 2024

"تولني يا إلهي ولاية خاصة تجعلني لا أهتم بغيرك، ولا أتوجه إلى غيرك، ولا أسأل غيرك، تكون بها أنت سبحانك همي ومرادي ومقصدي، تفرغ بها قلبي يا ذا الفضل العظيم من شغل بهم الرزق وخوف الخلق، أو هم بألم أو والد أو ولد أو أخ أو صاحب، حتى أكون دائم البشر والانشراح، آنسا مقبلا على جنابك بكلي. رب إني جائع فأطعمني، ظمآن فاروني، عار فاكسني، جبان فشجعني، مريض فاشفني، عائل فآوني، أنت ربي حقا، وأنا عبدك حقا،، (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين)، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وينبغي على المسلم أن يحرص على الإكثار من الطاعات فيه، وأن ينبذ كل الأمور التي تغضب الله عز وجل، ليخرج من الشهر وقد قوي إيمانه، وزادت صلته بخالقه، ويكون هينا لينا في تعاملاته مع الناس ومجتمعه.

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