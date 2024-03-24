الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

«الأوقاف» تعلن شروط الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان بالمساجد

الاعتكاف بالمسجد
الاعتكاف بالمسجد

أعلنت وزارة الأوقاف عن 8 شروط لللاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بالمساجد، وأكدت الوزارة على أن الاعتكاف سنة مؤكدة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم، خلال العشر الأواخر من رمضان، لافتة إلى أنه تم تحديد 5 آلاف و439 مسجدا، لإحياء سنة الاعتكاف.

الأوقاف توفر الأجواء الدينية للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

وأشارت الوزارة إلى أنها تهتم بتوفير الجو الروحاني لتحقيق الهدف من إقامة سنة بالمساجد، مؤكدة أن هذا يتجلى أيضا من خلال توفير إمام يقوم بالإشراف على الاعتكاف بالمسجد، لممارسة دوره الدعوي والديني، في الاعتكاف.

الأوقاف تحدد 8 شروط للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان
حددت وزارة الأوقاف، 8 شروط للاعتكاف وهي كالآتي:

1 - مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته.

2 - أن يكون الهدف من الاعتكاف إحياء ليالي الشهر المبارك من خلال كثرة الصلاة، وقيام الليل، وصلاة التهجد، وتلاوة القرآن.

3 - أن تقتصر الدروس على إمام المسجد أو من تم تكليفه من قبل وزارة الأوقاف بموجب تكليف رسمي يوضحه خطاب موجه لإدارة المسجد.

4 - محظور تماما توزيع أي مطبوعات أثناء الاعتكاف.

5- تقتصر عملية الاطلاع للراغبين في الاطلاع على المطبوعات المتواجدة داخل مكتبة المسجد.

6 - محظور تماما القيام بتصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم.

7 - يستخدم الهاتف المحمول وقت الضرورة القصوى.

8- تعقد المقرأة بصورة يومية للمعتكفين والعمل على تمكينهم من ختم القرآن الكريم خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأكدت الوزارة على أن الراغب في الاعتكاف يتم تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، المراد الاعتكاف به، مشيرة إلى أن الأولوية تكون لرواد المسجد، وأبناء المنطقة، والحي المحيط بالمسجد، وحددت الوزارة طرقا للشكاوى بشأن اعتكاف من خلال تخصيص أرقام هاتفية يمكن الاتصال بها وهي: «0120135901 – 0100830355 - 01016266789»

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