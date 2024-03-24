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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء 14 رمضان الأحد 24-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

دعاء 14 رمضان
دعاء 14 رمضان

دعاء 14 رمضان يهتم المسلمون بترديده في الاوقات التي يستجاب فيها الدعاء والتي حددتها السنة النبوية، ومنذ بداية شهر رمضان يهتم المسلمون بالبحث بصورة يومية عن دعاء 14 رمضان، و وأدعية الإفطار للصائم، وتعرضها الدستور في التقرير التالي. 

 

دعاء 14 رمضان مكتوب

اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلّا إليك”.

الحمد لله الذي شرفنا برسالته وجعلنا من أمته وأكرمنا بإمامته، فاللهم اشملنا بشفاعته.

اللهم نسألك محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور واكتب لنا يا رب خير الدنيا والآخرة  وبارك لنا في أسماعـنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجـنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

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دعاء الإفطار في رمضان 

"اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت"

"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي"

"اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، مسكينك، حاجتك إليك عظيمة، رزقك واسع، أسألك من فضلك ورحمتك ما لا يقدر عليه أحد إلا أنت"

"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلنه، ما علمت منه وما لم أعلم"

دعاء فك الكرب والهم 

"اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، مسكينك، حاجتك إليك عظيمة، رزقك واسع، أسألك من فضلك ورحمتك ما لا يقدر عليه أحد إلا أنت"

"اللهم فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي"

"اللهم لا كاشف للكرب إلا أنت، يا مغيث أغثني"

"اللهم إنك تعلم ما في نفسي، فاكشف همي وفرج كربي"

"اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره، يا أرحم الراحمين".

دعاء ختم القرآن

"اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إمامًا ونورًا وهدى ورحمة"

"اللهم ذكّرني منه ما نسيت وعلّمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين"

"اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر"

"اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه"

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