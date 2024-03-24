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دعاء قبل الإفطار اليوم 14 رمضان 2024

دعاء الإفطار
دعاء الإفطار

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة دعاء قبل الافطار اليوم 14 رمضان 2024 لذا فإن معدلات البحث تشهد ارتفاعا كبيرا عبر محرك "جوجل" العالمي خلال ساعات اليوم للإطلاع على دعاء قبل الافطار اليوم 14 رمضان 2024 ونقدم لكم خلال السطور التالية أدعية قبل الإفطار اليوم.

دعاء قبل الافطار اليوم

  1. اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك أمنت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله.
  2. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ورسولك.
  3. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
  4. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعفُ عني
  5. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وعلانيته وسره، وأوله وآخره.
  6. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تغفر لي ذنبي، وأن تُعافيني من عذابك، وأن تُدخلني جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء قبل الافطار اليوم 14 رمضان 2024

ندعوك يا الله في هذه الليلة المباركة، باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى، كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلنا وذرياتنا، وتحفظنا، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك.
 

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فضل الدعاء في الإسلام

والدعاء هو من أعظم العبادات في الإسلام، حيث جعل الله له أهمية كبيرة في حياة المسلمين، حيث يتمتع بتأثير هائل في الدنيا، فيزيل البلاء ويرفع المصائب، وفي الآخرة يحصل المؤمن على أجر عظيم وثواب جزيل لهذا السبب، فإن القرآن حث المسلمين على الدعاء، وتحذر من تركه أو التقصير فيه فقد جاء في القرآن الكريم تحذيرًا شديدًا من الاستكبار عن عبادة الله، حيث قال الله تعالى في سورة غافر: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

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