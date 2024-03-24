تحرير 230 محضرا لمخالفات بالأسواق والمخابز والمستودعات في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 16 حتى 23 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لاتخاذ اللازم عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية بتحريك أسعار الوقود، حيث تم المرور على جميع محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز لمتابعة عمل المحطات وتذليل أية عقبات تواجه عمليات التوزيع للجمهور وإجراء جرد فعلي للمنتجات البترولية واسطوانات البوتاجاز وإعداد تقارير بالأرصدة.



أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 167 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 30 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 67 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 23 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 28 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و14 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، 4محاضر للتصرف في 19 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، ومحضر لتجميع 6 أجولة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

كما تم ضد تحرير محضرًا ضد أحد تجار الأعلاف لحيازته أعلاف مجهولة حيث تم التحفظ على 25 جوال أعلاف زنة الجوال 25 كجم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، و4 محاضر ضد محلات تجارية لحيازة ألعاب نارية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 750 لعبة نارية، ومحضرًا ضد أحد تجار السجائر والأدخنة لحيازته سجائر مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

حيث تم ضبط 400 علبة سجائر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 4محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة وتم التحفظ على 20 كجم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



في حين تم تحرير 15 محضر لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، ومحضرين لمزاولة أنشطة بدون ترخيص، و20محضر للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين 9محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز لقياهم بالغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية،كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقريراللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

