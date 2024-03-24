الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"ناصر والواسطى وببا والفشن" تصل للمربع الذهبي لدورة "مستقبل وطن" الرمضانية ببني سويف

البطولة
البطولة

أسفرت نتائج دور الثمانية لدورة حزب مستقبل وطن الرمضانية في كرة القدم الخماسية بمحافظة بني سويف، والتي تشارك في تنظيمها أمانات الثقافة والفنون والرياضة، والشباب، والإعلام، وتقام على ملعب نادي الشبان المسلمين في مدينة بني سويف عن صعود فرق بندر الواسطى، وبوش بناصر، وطوه ببا، وشرارة الفشن، إلى الدور قبل النهائي من البطولة.

 نتائج دور الثمانية 
 

بوش× قاي (2 ــ 2) وانتهت بضربات ترجيح لصالح بوش  (3 ــ 2)، وبندر الواسطى × الديري بني سويف (2 ــ 2) وانتهت بضربات ترجيح لصالح الواسطى (2 ــ 1)

طوه ببا × ومركز بني سويف (0 ــ 0) وانتهت بضربات ترجيح لصالح طوه (4 ــ 3)، وشرارة الفشن × دشطوط سمسطا وانتهت بفوز الفشن (5 ــ 1).

جاء ذلك بحضور الكابتن توني عثمان الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، والدكتور معاذ الشاهد أمين الشباب، وعمرو رجب أمين الإعلام، وأيمن فكري عضو هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة، وأمناء المراكز والتنظيم وعدد من هيئات مكاتب أمانات المراكز.

 تفاصيل منافسات اليوم الأخير من البطولة

ومن المقرر أن تشهد منافسات اليوم الأخير من البطولة بإجراء مباريات نصف النهائي والنهائي على ملعب نادي الشبان المسلمين في مدينة بني سويف، وتحديد الفريق الفائز بالبطولة، لتمثيل المحافظة والمنافسة على مستوى قطاع الصعيد بمحافظة أسيوط.

ومن المقرر أن تكون مباريات نصف النهائي كالتالي بوش بناصر × طوه ببا، وبندر الواسطى  × شرارة الفشن.

أمانة "مستقبل وطن" تكرم 178 حافظًا للقرآن الكريم

وفي سياق آخر، كرمت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز ناصر بمحافظة بني سويف، بقيادة محمود سيد يوسف أمين المركز،  178 حافظًا للقرآن الكريم، في احتفالية كبرى ختامًا للمسابقة التي نظمتها الأمانة واشترك بها أكثر من 2200 متسابق ومتسابقة.

بدأت الإحتفالية بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات إنشاد ديني، ثم كلمات للحضور، وممر شرفي لحفظة القرآن الكريم، ثم الوقوف احترامًا وتجليلًا لحفظة كتاب الله وأسرهم.

حضر الإحتفالية الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم بالحزب في المحافظة، والكابتن توني عثمان الأمين المساعد للحزب، وعمرو رجب أمين الإعلام بالمحافظة، ووجيه بدوي أمين التنظيم، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة ناصر.
 

بني سويف مستقبل وطن كرة القدم نادي الشبان المسلمين الشباب والرياضة

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