الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير الدعوة ببنى سويف: رمضان شهر القرآن والذكر والعبادات والانتصارات

محافظ بني سويف خلال
محافظ بني سويف خلال خطبة الجمعة

قال الشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ببني سويف، إن شهر رمضان المبارك شهر الانتصارات والعزة والكرامة، مشيرًا إلى أهم أيام العزة والشرف في تاريخنا الحديث هو يوم العاشر من رمضان(1393هـ/1973م)، حينما وفق المولى عزوجل قواتنا المسلحة المصرية لتحقيق النصر والعزة والكرامة وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وكان شعار الجندي المصري " الله أكبر الله أكبر" مع الصيام والقيام والقرآن والدعاء الصادق.

جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وهاني الجويلي رئيس المدينة، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد، حيث ألقى الخطبة وأمّ المصلين مدير الدعوة الشيخ سعيد سيد عبد الواحد.

رمضان شهر الانتصارات موضوع خطبة الجمعة

تناولت الخطبة موضوع "رمضان شهر الانتصارات"، أشار فيها خطيب الجمعة إلى أن المولى عزوجل اختص الشهر المبارك بالعديد من الفضائل، فكما أنه شهر العبادة والقرآن والصيام والقيام والذكر والانتصار على النفس، فهو أيضا شهر العزة والكرامة والجهاد والدفاع عن الأرض والدين، لافتا إلى أن الشهر الفضيل قد شهد معارك وحروبا فاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية والحفاظ على الكرامة والأرض، مثل يوم بدر وفتح مكة وعين جالوت وغيرها من الأحداث الهامة التي وقعت في الشهر الكريم وصولا إلى نصر العاشر من رمضان- السادس من أكتوبر  في عصرنا الحديث.

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