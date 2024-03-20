الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف: تحديث الأحوزة العمرانية لـ66 قرية وعزبة كمرحلة أولى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن الموافقة على تحديث الأحوزة العمرانية لـ66 قرية وعزبة بنطاق المحافظة من خلال التعاون مع هيئة التخطيط العمراني، مؤكدا أن تلك الخطوة من البشريات لأهالينا في القرى، لاسيما وأنها كانت مطلبا أساسيا للعديد من الأسر من أبناء قرى المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الموافقة هي المرحلة الأولى وأنه جار المتابعة والتنسيق وبذل قصارى الجهد مع هيئة التخطيط لتحديث كافة الأحوزة العمرانية على مستوى القرى.

ووجه محافظ بني سويف، مدير التخطيط العمراني بالديوان العام، بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة ومديرية المساحة من خلال تسليم لوحات الأحوزة المحدثة؛ لتوقيع إحداثيات الأحوزة، بالقرى التي تم تحديث الأحوزة العمرانية بها، مع مواصلة الجهود وتوفير البيانات والخرائط المطلوبة لاستكمال باقي القرى من خلال التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني.

وأثنى المحافظ، على الأداء المتميز لمنظومة العمل بالتخطيط العمراني بالمحافظة، والتي بذلت الجهود النوعية في تنفيذ التكليفات المنوطة بها في هذا الشأن، والذي قد ساهم بشكل كبير في إنجاز هذا العمل ضمن أولى محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها المختصة لا تدخر جهدا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة العمل من أجل تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين.

وأوضح مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه ورد خطاب الموافقة من هيئة التخطيط العمراني تضمن تحديث الأحوزة العمرانية لـ21 قرية، و37 عزبة، فضلا عن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ8 عزب لم يعتمد لها أحوزة عمرانية من قبل، مشيرا إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن، حيث إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف والتي بدأت بمخاطبة الهيئة بوجود حاجة ماسة لتحديث الأحوزة العمرانية لكافة التجمعات السكانية على مستوى المحافظة، بما يتناسب مع المتغيرات المكانية الحالية وضمن الكتل المتاخمة للحيز، وبهدف السيطرة على النمو العمراني العشوائي.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وموافاتها بكافة الخرائط المحدثة حتى يتسنى لها دراسة تحديث الأحوزة العمرانية "لكونها جهة الاختصاص" لاعتماد الأحوزة العمرانية، مؤكدا علي محافظة بني سويف هي من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية  التي حصلت على هذه الموافقة الخاصة بتحديث الأحوزة العمرانية للقرى والعزب.

بني سويف محافظ بني سويف التخطيط العمراني القرى هيئة التخطيط

مواد متعلقة

نائب محافظ بنى سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة العمل بالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة

محافظ بنى سويف يتابع ميدانيًا سير العمل بمشروع محور الفشن الحر على النيل

تعليم بني سويف يحصد المركزين الخامس والعاشر بمسابقة الرائد العام المثالي "مديرو المدارس"

إحالة 64 من العاملين بمستشفى الواسطى المركزي ببني سويف للتحقيق

بني سويف تفوز بالمركزين الأول والرابع في مسابقة المكتبات النموذجية

الأم المثالية ببني سويف.. رحلة كفاح تقترب من نصف قرن

"تعليم بني سويف" تستعد للمشاركة في النسخة الرابعة من المشروع الوطني للقراءة

محافظ بني سويف يشهد احتفالية اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

العدل جروب تنعى المونتيرة فى نهاية تتر الحلقة الـ10 من "عتبات البهجة"

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة