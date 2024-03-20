محافظ بنى سويف: تحديث الأحوزة العمرانية لـ66 قرية وعزبة كمرحلة أولى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن الموافقة على تحديث الأحوزة العمرانية لـ66 قرية وعزبة بنطاق المحافظة من خلال التعاون مع هيئة التخطيط العمراني، مؤكدا أن تلك الخطوة من البشريات لأهالينا في القرى، لاسيما وأنها كانت مطلبا أساسيا للعديد من الأسر من أبناء قرى المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الموافقة هي المرحلة الأولى وأنه جار المتابعة والتنسيق وبذل قصارى الجهد مع هيئة التخطيط لتحديث كافة الأحوزة العمرانية على مستوى القرى.

ووجه محافظ بني سويف، مدير التخطيط العمراني بالديوان العام، بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة ومديرية المساحة من خلال تسليم لوحات الأحوزة المحدثة؛ لتوقيع إحداثيات الأحوزة، بالقرى التي تم تحديث الأحوزة العمرانية بها، مع مواصلة الجهود وتوفير البيانات والخرائط المطلوبة لاستكمال باقي القرى من خلال التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني.

وأثنى المحافظ، على الأداء المتميز لمنظومة العمل بالتخطيط العمراني بالمحافظة، والتي بذلت الجهود النوعية في تنفيذ التكليفات المنوطة بها في هذا الشأن، والذي قد ساهم بشكل كبير في إنجاز هذا العمل ضمن أولى محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها المختصة لا تدخر جهدا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة العمل من أجل تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين.

وأوضح مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه ورد خطاب الموافقة من هيئة التخطيط العمراني تضمن تحديث الأحوزة العمرانية لـ21 قرية، و37 عزبة، فضلا عن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ8 عزب لم يعتمد لها أحوزة عمرانية من قبل، مشيرا إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن، حيث إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف والتي بدأت بمخاطبة الهيئة بوجود حاجة ماسة لتحديث الأحوزة العمرانية لكافة التجمعات السكانية على مستوى المحافظة، بما يتناسب مع المتغيرات المكانية الحالية وضمن الكتل المتاخمة للحيز، وبهدف السيطرة على النمو العمراني العشوائي.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وموافاتها بكافة الخرائط المحدثة حتى يتسنى لها دراسة تحديث الأحوزة العمرانية "لكونها جهة الاختصاص" لاعتماد الأحوزة العمرانية، مؤكدا علي محافظة بني سويف هي من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية التي حصلت على هذه الموافقة الخاصة بتحديث الأحوزة العمرانية للقرى والعزب.