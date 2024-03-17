"تعليم بني سويف" تستعد للمشاركة في النسخة الرابعة من المشروع الوطني للقراءة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي قطاع التربية والتعليم، استعدادات المديرية للمشاركة في النسخة الرابعة من المشروع الوطني للقراءة، ويستهدف تنمية الوعي وتمكين الأجيال من مفاتيح الإبداع والابتكار والتجديد ضمن خطة الوزارة في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أعده وكيل التعليم هاني عنتر، والذي أشار فيه إلى لقائه بفريق دعم المشروع الوطني للقراءة والذي ضم الدكتور أحمد الصاوي منسق عام المشروع الدكتور أمين أبو بكر المنسق العام، بحضور الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية، وحنان فتحي موجه عام المكتبات، وجمال ياسين موجه عام اللغة العربية وعاطف زكريا موجه أول مكتبات المديرية، وهشام سالم موجه أول مكتبات إدارة بني سويف لمناقشة آليات إطلاق النسخة الرابعة من المشروع

وأكد "عنتر" أهمية القراءة في تنمية الوعي وغرس القيم الإيجابية، وأن المشروع الوطني للقراءة بهدف إلى إحداث نهضة في القراءة وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء من خلال دعم القيم الوطنية وإثراء البيئة الثقافية في المدارس.

أضاف المنسق العام أن المشروع يرتكز على الطالب المثقف والمعلم المثقف، مشيرًا إلى أن المسابقة تهدف إلى زيادة وعي الطلبة بأهمية القراءة في اكتساب القيم وتحصيل المعرفة وتنمية مهارات القراءة الإبداعية الناقدة لدى الطلبة في جميع النشاطات القرائية، موضحا دور موجهي المكتبات في نشرع الوعي بأهمية المشروع الوطني للقراءة داخل المدارس

وأعرب الدكتور أمين أبو بكر عن سعادته البالغة بتواجده وسط هذه الكوكبة في مجال اللغة العربية والمكتبات، مشيرًا إلى أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع ثقافي تنافسي يدعم القيم الوطنية والإنسانية ويحدث نهضة كبيرة في القراءة وبهدف إلى بناء شخصية الطلبة لغويًا وثقافيًا واجتماعيا

وشهدت الزيارة عقد اجتماع ضم وكيل التعليم وفريق دعم المشروع الوطني للقراءة مع موجهي المكتبات لمناقشة آليات العمل لتنفيذ المشروع والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالمشروع، فيما اختتمت الزيارة بتفقد مدرستي الشهيد الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل الرسمية لغات والشروق الرسمية لغات لنشر الوعي بأهمية المشروع القومي للقراءة.