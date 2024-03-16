السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يوجه برفع الاستعدادات للتعامل مع عدم استقرار الطقس

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق برفع درجة استعداد القطاعات الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة  للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار ونشاط للرياح واحتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح  من 30 إلى 40% " في الفترة من غدا الأحد وحتى الثلاثاء" على بعض مناطق محافظات شمال الصعيد، وفي إطار تكليفات الحكومة بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار.

وجدد محافظ بنى سويف تأكيداته باستمرار ومتابعة تطبيق التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، موجها باستمرار تفعيل التواصل بين مركز السيطرة الموحد وغرف العمليات للاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات قد تنتج عن موجة تقلبات الطقس

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت، لمناقشته لتقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بشأن مراجعة تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار والسيول، ويشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية من: الري والصحة والتموين، والطرق والنقل، والطرق والكباري والتضامن الاجتماعي، والإسعاف، والحماية المدنية والوحدات المحلية.

وأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية بمراجعة جاهزية محطات الصرف واستمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية  لتكون جاهزة للتدخل السريع" حال حدوث أية تداعيات" ناجمة عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة

بالإضافة إلى تكليف مسؤولي الكهرباء في قطاع التوزيع والوحدات المحلية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربائي لها حفاظًا على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي وإيجاد حلول بديلة في حالة فصل الخدمة، بصفة خاصة في المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية. كما يجب توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية، وإعلامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجبة في حال سقوط الأمطار.

وأشار المحافظ إلى متابعته لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لمراجعة الموقف الخاص بتوافر مهمات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني. كما يجب متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات.

بني سويف محافظ بني سويف الأحوال الجوية هيئة الأرصاد الجوية الأجهزة التنفيذية

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