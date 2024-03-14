الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير مستشفى بنى سويف التخصصى يتفقد سير العمل ويوزع فوانيس رمضان على الأطفال

مدير مستشفى بنى
مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يتفقد سير العمل

أجرى الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، جولة تفقدية في عدد من الأقسام داخل المستشفى لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى.

وقدم مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، خلال زيارته، التهنئة للأطقم الطبية والمرضى بمناسبة شهر رمضان الكريم، ووزع فوانيس رمضان على الأطفال المحجوزين بقسم الأطفال برفقة أهاليهم، بهدف رفع الروح المعنوية للأطفال من المرضى والتخفيف من معاناتهم، حتى تماثلهم الكامل للشفاء.

ونقل الدكتور أحمد صادق تهنئة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية للأطقم الطبية والمرضى بالأقسام المختلفة بمناسبة شهر رمضان، وأن يعيد الله الأيام المباركة عليهم وعلى أسرهم بالخير واليمن والبركات.

حوار مع المرضى والاطمئنان على الخدمة المقدمة لهم

وأجرى مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي حوارًا مع عدد من المرضى وأسرهم للاطمئنان على الخدمة المقدمة لهم داخل المستشفى، حيث عبروا عن شكرهم للأطقم الطبية لدورهم فى تقديم كل الخدمات لهم.

كما أجرى حوارًا مع الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض المتواجدين، واستمع لهم مثنيًا على دورهم في تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمرضى المترددين على المستشفى، مؤكدًا لهم أننا نعمل جميعًا داخل المستشفى على توفير كل سبل الرعاية للمواطنين دون أي تأخير.

افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفى 

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، عن افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفى بعد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الجهاز، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة بني سويف على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية.

وأشار الدكتور أحمد صادق إلى أن الوحدة تُعتبر إضافة حقيقية في مجال الأشعة التشخيصية بواسطة أجهزة الرنين المغناطيسي بعد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الجهاز، وأن الجهاز يُتيح إجراء العديد من الفحوصات الدقيقة، مثل الفحص بالرنين المغناطيسي لوظائف المخ، والتحليل الطيفي للتفرقة بين أنواع الأورام المختلفة في كل أجهزة جسم الإنسان، بالإضافة إلى الفحص المبكر للأورام وجلطات المخ.

مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يتفقد سير العمل
مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يتفقد سير العمل
مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يتفقد سير العمل
مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يتفقد سير العمل
مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يتفقد سير العمل
مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يتفقد سير العمل
مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يتفقد سير العمل
مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يتفقد سير العمل
مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يتفقد سير العمل
مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يتفقد سير العمل
مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يتفقد سير العمل
مدير مستشفى بنى سويف التخصصي يتفقد سير العمل
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بني سويف مستشفى فوانيس رمضان الأطفال أقسام المستشفى

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