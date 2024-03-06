الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتابع مع مسؤولي "الأوقاف" مشروع إحلال وتجديد مسجد العجمي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية الأوقاف، بشأن الإجراءات التي تم تنفيذها لتسريع وتيرة العمل في مشروع إحلال وتجديد مسجد العجمي التابع لإدارة أوقاف بندر بني سويف.

وكلف محافظ بنى سويف، وكيل وزارة الأوقاف ببحث الموضوع والإفادة بما تم في هذا الجانب، وتضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة الدكتور عبد الرحمن نصر، الإشارة إلى أن المسجد المذكور صدر له قرار إحلال وتجديد على نفقة الوزارة، وتم تسليمه للمقاول المُسندة إليه الأعمال، وتم البدء في إخلاء المسجد ونقل كافة العُهد والمحتويات باستثناء المنبر، نظرا لكبر حجمه وثقل وزنه وعدم إمكانية تفكيكه وتعذر خروجه والحرص على الاستفادة من إعادة استخدامه.

كما تم بحث الموضوع مع مسؤولى المخازن والإدارة الهندسية بالمديرية، والذين  أكدوا بأنه تم حل مشكلة المنبر، حيث  تم نقله لموقع آخر لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وإعادة المنبر مرة آخرى للمسجد بعد تأهيله ودهانه.

معرض للتعليم النشط والأنشطة التربوية

وفي سياق آخر، نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني معرضًا  للتعليم النشط والأنشطة التربوية، ضمن مشاركة  المديرية في فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2024، والذي تحتفل به المحافظة سنويا إحياء لذكرى مشاركة أهالي بني سويف في ثورة 1919 

وعقب الافتتاح، تفقد هاني عنتر، مدير مدير التعليم بالمحافظة، أقسام ومحتويات المعرض، الذي ضم العديد من اللوحات  والمجسمات المأخوذة من البيئة التي تهدف إلى توصيل وشرح المعلومة بشكل مبسط بعيدا عن النظام التقليدي، مشيدا بمستوى  المتميز للطلاب ومهاراتهم في إنتاج لوحات ومنتجات المعرض من الوسائل التعليمية من خلال الاعتماد على خامات البيئة.

وتبادل وكيل التعليم الحوار مع الطلاب، مستمعا لأرائهم في الأعمال المعروضة وأهم الاستراتيجيات الحديثة في التدريس، مؤكدًا أهمية التعلم النشط والأنشطة التربوية والتي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية جيدة جاذبة للطلاب والتخلص من الطرق التقليدية في التدريس ليصبح الطالب مبدعا ومفكرا ومبتكرا وليس مجرد  ناقل للمعلومة، موجهًا الشكر لمسؤولي التعلم النشط وإدارة المدرسة على المجهود المبذول في التنظيم الرائع وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم ومدى الاستفادة من الاستراتيجيات الحديثة في تحصيل الدروس.

بني سويف الأوقاف مسجد العجمي وكيل وزارة الأوقاف الاحلال والتجديد

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