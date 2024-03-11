افتتاح وحدة الرنين المغناطيسى بمستشفى بنى سويف التخصصى بعد تطوير الجهاز

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، اليوم، عن افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفى بعد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الجهاز، ما يسهم فى تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة بني سويف على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية.

وأضاف الدكتور أحمد صادق أن الوحدة تُعتبر إضافة حقيقية في مجال الأشعة التشخيصية بواسطة أجهزة الرنين المغناطيسي بعد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الجهاز.

الجهاز يتيح إجراء العديد من الفحوصات الدقيقة، مثل الفحص بالرنين المغناطيسي لوظائف المخ، والتحليل الطيفي للتفرقة بين أنواع الأورام المختلفة في كل أجهزة جسم الإنسان، بالإضافة إلى الفحص المبكر للأورام وجلطات المخ.

وفي سياق آخر، نظم مستشفى بنى سويف التخصصي تدريبًا عن الإنعاش القلب الرئوي الأساسى Basic Life support، تنفيذًا لخطة وزارة الصحة للتدريب على التعامل مع الإصابة بتوقف القلب المفاجئ، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس الأمانة.

وأكد الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، أن التدريب تم تنفيذه بناءً على التعاقد بين إدارة أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومجلس الإنعاش المصري التابع للمركز الأوروبي، حيث تم عقد دورة إنعاش قلب رئوي أساسىBasic Life supportوالتى استمرت على مدار 3 أيام بقاعة تدريب المستشفي، بحضور فريق تدريب متخصص من مجلس الإنعاش المصري، حيث تم تدريب 75 من الكوادر الطبية بالمستشفى، والتي شملت أطباء وفنيين وتمريض للتعامل مع أعمال الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي.

وأشار صادق إلى أن التدريب تم تحت إشراف ومتابعة دكتورة لمياء لطفي مدير إدارة التدريب بالأمانة، والدكتورة منال بكري مدير إدارة التدريب بالمستشفى، موجهًا الشكر إلى وزارة الصحة والسكان وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لدورها فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعمل المستمر على تحقيق الأمن الصحى للمواطن سواء على المستوى الطبي أو التوعوى أو البحثي.