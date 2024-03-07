الخميس 07 مارس 2024
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محافظات

محافظ بنى سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء

محافظ بني سويف من
محافظ بني سويف من الحدث

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لكل أبناء وأهالي وقيادات بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي تحتفل به المحافظة في شهر مارس من كل عام إحياءً لذكرى مشاركة أبناء بني سويف الأبطال في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، ضد الاحتلال الإنجليزي آنذاك.

جاء ذلك عقب قيام المحافظ، اليوم، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بحديقة الشلال بالمدخل الشمالي لمدينة بني سويف العاصمة، التي تم تطويرها وتأهيلها لاستضافة كل الفعاليات والاحتفالات، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية. 

وأشار المحافظ إلى مكانة تلك الذكرى والمناسبة التي تجسد بطولة أبناء بني سويف، وكفاحهم المشرف والتاريخي في فترة قد عانى فيها الوطن من الاستعمار، إذ أثبت أبناء بني سويف "بما لا يدع مجالًا للشك" على مر التاريخ أنهم جزء أصيل من تاريخ كفاح الشعب المصري من أجل وطنه ليكون دائمًا شامخًا مرفوع الراية، ودائمًا أبناء بني سويف رجال في كل الصعاب والتحديات والأزمات التي يمر بها الوطن، والتي يظهر خلالها معدن وأصالة المواطن السويفي، قيادة ومواطنين.

كما قرأ محافظ بني سويف ومرافقوه الفاتحة ترحمًا على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مر العصور، ثم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطنى بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية، حيث صافح المحافظ الحضور، موجهًا لهم التهنئة بهذه المناسبة، وكذا التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يكون شعب بني سويف كعادته دائمًا ساعدًا قويًا للدولة في بناء مصر الجديدة واستكمال مسيرة التنمية التي بدأتها الدولة خلال السنوات الماضية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت محافظة بني سويف قد أعدت برنامجًا للاحتفال بهذه المناسبة السنوية، تضمن بعض الفعاليات، منها نقل شعائر صلاة الجمعة الماضية من مسجد عمر بن عبدالعزيز على الهواء مباشرة عبر التليفزيون والإذاعة المصرية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ثم تنظيم احتفالية كبرى، الثلاثاء الماضي، بالاستاد الرياضي تضمنت عروضًا فنية ورياضية وثقافية وعرض مجسمات لأشهر المعالم التي تشتهر بها مراكز المحافظة، وفيلمًا وثائقيًا عن إنجازات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

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بني سويف محافظ بني سويف العيد القومي حديقة الشلال نائب المحافظ

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