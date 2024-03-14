"قومى المرأة" ببنى سويف ينفذ "مطبخ المصرية" ويوزع 540 وجبة يوميًا

أعلنت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، اليوم الخميس، عن تنفيذ مطبخ المصرية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبري وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير.

وأكدت نرمين أن المطبخ يستهدف السيدات من القري المختلفة بمحافظة بنى سويف من خلال مطبخين يتم من خلالهما إنتاج 540 وجبة يوميًا وتوزيعها على قرى تلك السيدات، حيث يعد مطبخ المصرية مطبخًا مجتمعيًا ذا بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات، ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إلى أن السيدات يتلقين تدريبًا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكل المحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكل الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 1 حتى 8 مارس الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى حصر المساحات التي تمت إزالتها استعدادًا لبدء زراعة محصول القطن، حيث تمت إزالة 3455 فدانًا وحرث 1800 فدان منها، فيما تبلغ المساحة الإجمالية المستهدف زراعتها 12 ألف فدان بجميع مراكز المحافظة، كما تم تنظيم أول ندوة تدريبية لإخصائي ومهندسي القطن بالمديرية على الممارسات الحديثة في زراعة القطن لتحقيق المستهدف.