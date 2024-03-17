"القومى للمرأة": الوصول لـ3200 أسرة داخل 4 مراكز ببنى سويف

أعلنت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، اليوم الأحد، عن الوصول لـ3200 أسرة داخل مراكز بني سويف والواسطي وناصر وإهناسيا، حتى أمس السبت ولليوم السادس على التوالي منذ شهر رمضان من خلال مطبخ المصرية وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبري وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير.

وأكدت نرمين أن المطبخ يستهدف السيدات من القرى المختلفة بمحافظة بني سويف من خلال مطبخين، يتم من خلالهما إنتاج 540 وجبة يوميًا وتوزيعها على قرى تلك السيدات، حيث يُعد مطبخ المصرية مطبخًا مجتمعيًا ذا بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات، ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إلى أن السيدات يتلقين تدريبًا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط، وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.