الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يتابع ميدانيًا سير العمل بمشروع محور الفشن الحر على النيل

محافظ بني سويف من
محافظ بني سويف من الحدث

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، جولة تفقد خلالها مستجدات وسير الأعمال بمشروع محور الفشن الحر على النيل، ضمن برنامج ميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة، للوقوف على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل، لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وتفقد محافظ بنى سويف موقع الأعمال بالمشروع التي بدأها من إحدى وصلات المحور على الطريق الصحراوي الشرقي، وناقش مع القائمين على المشروع، الموقف التنفيذي وتفاصيل الأعمال والمعوقات التي قد تطرأ على سير الأعمال لإيجاد الحلول أولًا بأول لضمان سير الأعمال بنسب ومعدلات التنفيذ المحددة، مؤكدًا متابعته المستمرة من خلال الأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق بوزارة النقل وكل الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تواجه سير الأعمال في المشروع.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن معدلات التنفيذ في كل قطاعات ومراحل المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الجزء الخاص بكوبري الصحراوي الشرقي بطول 95 مترًا إلى 95%، فيما بلغت النسبة في أعمال كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 مترًا إلى 81%، في حين وصلت نسبة التنفيذ في كوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 مترًا إلى 64.2%، بينما وصلت نسبة التنفيذ لأعمال الطرق شرق النيل بطول 6.5 كم تقريبًا إلى 64%.

وشملت الأعمال المنفذة أعمال الخوازيق والقواعد الخراسانية والكمر المعدني والخرساني والهامات، والقطع الصخري والردم وأعمال الأساس وغيرها من الأعمال الفنية والإنشائية والأعمال الصناعية، وذلك تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف والتخطيط والإنارة وخرسانة الميول والنيوجرسي وأعمال التشطيبات.

وأكد المحافظ أهمية المشروع باعتباره شريانًا للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق، ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل، ويعمل على ربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه محور عدلي منصور شمالًا ومحور بنى مزار في المنيا جنوبًا، بجانب أنه يساعد في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلًا مثاليًا عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات.

وأعرب م. طارق الجزار، رئيس الإدارة المركزية- الهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة السادسة عن شكره وتقديره للمحافظ د.محمد هاني غنيم، على جهوده الملموسة في تسريع وتيرة العمل بالمشروع من خلال تذليل المعوقات وتوجيهاته لكل الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق بتضافر الجهود وتوفير التيسيرات اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع، الذي يعد واحدًا من 5 محاور يتم تنفيذها على النيل في الوجه القبلي، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، بطول 27 كم، وعرضه 22 مترًا، (2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر في كل اتجاه).

ويشمل 25 عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة/ أسوان الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف، كوبري على الصحراوي الغربي)، بجانب 6 أنفاق على مدقات زراعية.

بني سويف الفشن ببا محور الفشن محافظ بني سويف

مواد متعلقة

تعليم بني سويف يحصد المركزين الخامس والعاشر بمسابقة الرائد العام المثالي "مديرو المدارس"

إحالة 64 من العاملين بمستشفى الواسطى المركزي ببني سويف للتحقيق

بني سويف تفوز بالمركزين الأول والرابع في مسابقة المكتبات النموذجية

الأم المثالية ببني سويف.. رحلة كفاح تقترب من نصف قرن

"تعليم بني سويف" تستعد للمشاركة في النسخة الرابعة من المشروع الوطني للقراءة

محافظ بني سويف يشهد احتفالية اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف

"القومى للمرأة": الوصول لـ3200 أسرة داخل 4 مراكز ببنى سويف

محافظ بنى سويف يوجّه برفع الاستعدادات للتعامل مع عدم استقرار الطقس

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

ما حكم العمل فى شركة مديرها مثلى الجنسية؟.. على جمعة يحسم الأمر

تراجع طفيف فى أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لمصير الفائدة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة