الأم المثالية ببني سويف.. رحلة كفاح تقترب من نصف قرن

فازت فاطمة جابر بدوي صاحبة الـ 68 عامًا والمقيمة بمركز الفشن جنوب بني سويف بالأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2024، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت الأم المثالية، إنها تزوجت منذ 46 عاما من المهندس نادي محمد عبد الله وكان يعمل بمحطة البحوث الزراعية بسدس بمركز ببا، وتوفي منذ 3 سنوات ولديها من الأبناء 3 وهم أحمد نادي حاصل على ليسانس حقوق ويعمل بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد حاصل على الزمالة البريطانية ويعمل ببريطانيا، والمهندسة سمر

"الحمد الله الصابرين بخير " هكذا بدأت الأم المثالية حديثها مع "الدستور"، بعد فوزها بلقب الأم المثالية بمحافظة بني سويف، بعد رحلة كفاحها بعد زواجها، حيث عملت بالشؤون الاجتماعية بالفشن لمدة 12 عامًا، وبعدها تم انتدابها لمحطة البحوث الزراعية بسدس لمدة 18 عامًا، وبعد خروجها على المعاش تعمل فى إحدى مؤسسات العمل الاجتماعي بمركز الفشن لمساعدة الأيتام والأرامل داخل مركز الفشن.

وقالت فاطمة جابر بدوي، إنها قامت بخدمة والدة زوجها المريضة عقب إصابتها لمدة 17 عامًا وهى طريحة الفراش، مشيرة إلى أن زميلتها داخل مؤسسة العمل الإجتماعي هى من قامت بالتقديم لها في مسابقة الأم المثالية دون أن تعلم.