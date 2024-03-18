الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بني سويف تفوز بالمركزين الأول والرابع في مسابقة المكتبات النموذجية

اللقاء
اللقاء

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، مسؤولي قطاع التعليم، بعد الفوز بالمركزين الأول والرابع في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى مكتبات الجمهورية، وذلك بعد فوز مدرسة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل المرحلة الابتدائية، على درع التفوق الذهبي والمركز الأول على مستوى الجمهورية، بجانب فوز مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بإدارة ببا على المركز الرابع بالمرحلة الثانوية.

أعرب هاني عنتر وكيل التعليم، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الذي حققته مكتبات بني سويف في المسابقة والتي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية الإدارة العامة للمكتبات، متمنيًا لهم مزيد من النجاح وتحقيق مزيد من المراكز المتقدمة في مختلف المجالات، مؤكدًا على أهمية الأنشطة التربوية والمكتبة المدرسية على وجه الخصوص والتي تمثل محورًا هاما في بناء الفرد

وأشار "عنتر"، إلى أن المسابقة تهدف إلى تأكيد الدور الرائد للمكتبات المدرسية وتوسيع نطاق الخدمات المكتبية في خدمة المناهج الدراسية وإثارة روح التنافس بين العاملين بالمكتبات المدرسية، إلى جانب الارتقاء بالمستوى المهني لأخصائي المكتبات لإكسابهم الخبرات المتجددة في مجال العمل وتشجيع الطلاب على ارتياد المكتبات وتزويد الطلاب بالمهارات المكتبية التي تيسر لهم الاستخدام الأمثل للمكتبة.

ووجه الشكر والتقدير لقيادات المديرية وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية وحنان فتحي موجه عام المكتبات، وعاطف زكريا موجه أول المديرية وأسرة المكتبات وأسرة المدرستين على هذا المجهود الطيب والمتميز والمشاركة بفاعلية في المسابقة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية، أن المسابقة تم تنفيذها على مستوى جميع مراحل التعليم ( ابتدائي /إعدادي /ثانوي) وفق مجموعة من المعايير من حيث الموقع والمساحة والإعداد الفني والخدمات المكتبية والجوانب الابتكارية، مقدمًا التهنئة للمدارس الفائزة في المسابقة متمنيا لهم مواصلة العمل وبذل الجهد وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف الأنشطة.

بني سويف التربية والتعليم الأنشطة الطلابية المكتبات وكيل وزارة التربية والتعليم

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