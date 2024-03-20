الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بنى سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة العمل بالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة

الاجتماع
الاجتماع

عقد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف اجتماعًا لمتابعة مستجدات وسير العمل بالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة،حيث حضر الاجتماع: هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء  الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع.

ناقش نائب محافظ بنى سويف التقارير موقف الإدخال على منظومة أملاك الدولة، والمتضمن إحصائيات لإجمالي عدد الأصول المؤجرة وغير المستعملة والمتعامل عليها بالوحدات المحلية، ومناقشة آليات تذليل معوقات العمل بالمنظومة، بالإضافة إلى مناقشة موقف الإجراءات المنفذة لتوفيق أوضاع جميع المحال المخالفة وغير المرخصة وتقنيين أوضاعها للعمل بصورة رسمية وقانونية في ظل قانون المحال العامة.

وأكد "حبش"على توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"لرؤساء الوحدات المحلية بمراجعة استمارات الأصول التي تم تسليمها لمقر الإدخال بالمنظومة، وإعداد حصر بالمتبقي من أصول الوحدات المحلية، وكذا قيام المختصين بإدارة أملاك الدولة بإعداد تقرير عن عدد الأصول التي تم الانتهاء من حصرها والأعداد الجاري حصرها.

وفي سياق آخر، قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "اليوم"بجولة  تفقد خلالها مستجدات  وسير الأعمال بمشروع محور الفشن الحر على النيل، ضمن برنامج ميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة، للوقوف على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل،  لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

تفقد  المحافظ موقع الأعمال  بالمشروع التي بدأها من إحدى وصلات المحور على الطريق الصحراوي الشرقي، وناقش مع القائمين على المشروع، الموقف التنفيذي وتفاصيل الأعمال والمعوقات التي قد تطرأ على سير الأعمال لإيجاد الحلول أولًا بأول لضمان سير الأعمال بنسب ومعدلات التنفيذ المحددة، مؤكدًا متابعته المستمرة من خلال الأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق بوزارة النقل وكافة الجهات المعنية لتذليل أية عقبات تواجه سير الأعمال في المشروع.

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