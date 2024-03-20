الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف: تشكيل مجموعة عمل مُصغرة لمتابعة توافر السلع بالأسواق

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، القرار رقم 486  لسنة 2024، بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة توافر السلع في الأسواق، والتي تضم في عضويتها "مديري التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، ووحدة التنمية الاقتصادية، التفتيش المالي الإداري.

وبحسب المادة الثانية من القرار: تختص مجموعة العمل  بعقد اجتماعات  دورية ويومية للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية والاستراتجية  وإتاحتها للمواطنين  بأسعار مناسبة، وعرض تقرير  أسبوعي بشأن موقف توافر تلك السلع  وأسعارها والإجراءات التي تقوم بها المحافظة، علاوة على تنسيق الأنشطة المستمرة  وتسهيل الزيارات الميدانية والاجتماعات  والجولات الاستكشافية.

يأتي هذا القرار في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء  وتفعيلًا للكتاب الدوري  رقم 62 لسنة 2024 الصادر من وزارة التنمية المحلية بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة في كل محافظة،تضم ممثلين عن الجهات الرئاسية والمعنية، بهدف متابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها،  ، حيث أعدت  وحدة التنمية الاقتصادية  المذكرة الخاصة بهذا الشأن.

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