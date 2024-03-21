الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قبول 6 تظلمات والموافقة على 55 طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

محافظ بني سويف من
محافظ بني سويف من الحدث

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم 125 للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير  المستشار العسكري  للمحافظة، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية وباقي أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات  أعضاء اللجنة.

 مناقشة الموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي

ناقش المحافظ خلال الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول 6 تظلمات والموافقة على 55 طلب "48 طلب جديد،  7 إعادة عرض" ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن " إلى   طلبا، فيما  بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 3592 عقدًا (2850 عقد مباني، 742زراعة)، فيما يجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة

و شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.                       

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ببعض قرى ومراكز المحافظة، ومدى التزام العاملين بالحضور والانصراف، ورفع مخلفات القرى والشوارع وتمهيد الطرق بتلك الوحدات، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة.

بني سويف محافظ بني سويف نائب المحافظ أملاك الدولة الأرض الزراعية

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