الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فريق طبي بالتأمين الصحي ببني سويف يستأصل ورم ليفي بالرحم لسيدة أربعينية

الفريق الطبى
الفريق الطبى

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمجهود النوعي الذي بذله الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء عملية جراحة نادرة لاستئصال ورم ليفي من سيدة، في العقد الرابع من العمر، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياتها، وتم احتجازها تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالتها، كنجاح جديد لاستكمال سلسلة الجراحات الدقيقة التي تجرى بالمستشفى في الفترة الأخيرة.

أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع بني سويف، أن مستشفى التأمين الصحي قد استقبل المريضة التي تبلغ من العمر أربعين عامًا، والتي كانت تعاني منذ سنة ونصف من نزيف مهبلي. بعد خضوعها للفحوصات المعملية وإجراء الأشعة اللازمة، تبين أنها تعاني من ورم ليفي في الرحم بحجم 16.5 × 16.3 × 11.5 سم. تم استئصال الورم، وتمت الإشادة بمهارة الفريق الطبي المكون من الدكتور هناء حمدان استشاري النساء، والدكتورة مروة فتحي شاكر رئيس قسم النساء، والدكتورة نيفين عاشور اخصائية التخدير، والدكتورة إيمان أحمد، والدكتورة هبة مصطفى نواب قسم النساء.

أشارت الدكتورة نيرمين محمد نجيب، مديرة المستشفى، إلى نجاح الفريق الطبي النسائي في إجراء الجراحة الدقيقة، التي تُعتبر من العمليات النادرة التي تتطلب فريقًا طبيًا جراحيًا ذو مهارة عالية. وأشارت إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي يشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمستفيدين، وذلك حرصًا على تخفيف معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى في مستشفيات القاهرة.

تُعد هذه العملية الناجحة من بين العمليات الأولى من نوعها في المستشفى، وتأتي كجزء من تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية. وتأتي هذه الجهود استكمالًا لسلسلة الجراحات الدقيقة والمعقدة التي يقوم بها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، بدعم ورعاية من الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

بني سويف فريق طبي مستشفى التأمين الصحي محافظ بني سويف الأطباء

مواد متعلقة

نتائج 34 زيارة للتفتيش المالي والإداري ببني سويف لمتابعة منظومة العمل

محافظ بنى سويف: تحديث الأحوزة العمرانية لـ66 قرية وعزبة كمرحلة أولى

محافظ بنى سويف: تشكيل مجموعة عمل مُصغرة لمتابعة توافر السلع بالأسواق

نائب محافظ بنى سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة العمل بالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة

محافظ بنى سويف يتابع ميدانيًا سير العمل بمشروع محور الفشن الحر على النيل

تعليم بني سويف يحصد المركزين الخامس والعاشر بمسابقة الرائد العام المثالي "مديرو المدارس"

إحالة 64 من العاملين بمستشفى الواسطى المركزي ببني سويف للتحقيق

بني سويف تفوز بالمركزين الأول والرابع في مسابقة المكتبات النموذجية

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسى يلبى أمنية إحدى الأمهات المثاليات على المسرح

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

الرئيس السيسى لـ هانى شاكر: "شكرًا جزيلًا وسعيد إنى أشوفك"

الرئيس السيسى ممازحًا مدبولى: "معيط مش موجود.. اتكلم براحتك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محوري

عبد الرحيم طايع

رمضان في غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة