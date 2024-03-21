فريق طبي بالتأمين الصحي ببني سويف يستأصل ورم ليفي بالرحم لسيدة أربعينية

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمجهود النوعي الذي بذله الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء عملية جراحة نادرة لاستئصال ورم ليفي من سيدة، في العقد الرابع من العمر، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياتها، وتم احتجازها تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالتها، كنجاح جديد لاستكمال سلسلة الجراحات الدقيقة التي تجرى بالمستشفى في الفترة الأخيرة.

أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع بني سويف، أن مستشفى التأمين الصحي قد استقبل المريضة التي تبلغ من العمر أربعين عامًا، والتي كانت تعاني منذ سنة ونصف من نزيف مهبلي. بعد خضوعها للفحوصات المعملية وإجراء الأشعة اللازمة، تبين أنها تعاني من ورم ليفي في الرحم بحجم 16.5 × 16.3 × 11.5 سم. تم استئصال الورم، وتمت الإشادة بمهارة الفريق الطبي المكون من الدكتور هناء حمدان استشاري النساء، والدكتورة مروة فتحي شاكر رئيس قسم النساء، والدكتورة نيفين عاشور اخصائية التخدير، والدكتورة إيمان أحمد، والدكتورة هبة مصطفى نواب قسم النساء.

أشارت الدكتورة نيرمين محمد نجيب، مديرة المستشفى، إلى نجاح الفريق الطبي النسائي في إجراء الجراحة الدقيقة، التي تُعتبر من العمليات النادرة التي تتطلب فريقًا طبيًا جراحيًا ذو مهارة عالية. وأشارت إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي يشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمستفيدين، وذلك حرصًا على تخفيف معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى في مستشفيات القاهرة.

تُعد هذه العملية الناجحة من بين العمليات الأولى من نوعها في المستشفى، وتأتي كجزء من تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية. وتأتي هذه الجهود استكمالًا لسلسلة الجراحات الدقيقة والمعقدة التي يقوم بها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، بدعم ورعاية من الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.