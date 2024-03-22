"لا تتهاون".. أرقام للإبلاغ عن أى زيادة غير مبررة فى الأجرة ببنى سويف

خصصت محافظة بني سويف، أرقاما لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بزيادة الأجرة على الخطين الساخنين "114 محافظة، و"136 مرور"، بجانب تخصيص رقم على الواتس آب وهو “01018460099”، عقب اعتماد تعريفة الركوب الجديدة وزيادتها على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار.



وناشدت محافظة بني سويف، المواطنين، الإبلاغ عن السائقين المخالفين فى حالة زيادة التعريفة المقررة أو تجزئة الرحلات " تقطيع المسافات"، بالإبلاغ عن رقم السيارة المخالفة ووقت وزمن الرحلة وخط السير مؤكدة أهمية وعي المواطنين وإيجابيتهم نحو الإسراع في الإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، تفقد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد، بحضور على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وأحمد إبراهيم "مقرر لجنة وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة"، ومصطفى الدمرداش نائب رئيس المدينة، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، وعيد صالح رئيس القرية، ومحسن عيد سكرتير الوحدة ومسئولي الري وهندسة السكة الحديد.

وتابع السكرتير العام المساعد، مستجدات الموقف التننفيذي للمشروع الجاري تنفيذه على ترعة الإبراهيمية بطول 19 مترًا وعرض 12 مترا، ضمن مشروعات مبادرة"حياة كريمة "ويستهدف تسهيل الحركة المرورية وربط الجانب الشرقي بغرب القرية، حيث تم الانتهاء من نقل الأجراس والأنوار والسيمافورات الحامية لموقع المزلقان الجديد وتركيب تبليطة المزلقان وتشوين البلاط بالموقع الجديد، وجار استكمال أعمال تمهيد الطرق والمنطقة المحيطة بالكوبري.

ولفت السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ بمتابعة الأعمال وتذليل أي معوقات وتوفير الحلول والبدائل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لسرعة الانتهاء من المشروع نظرًا لأهميته في تسهيل الحركة والانتقال بين غرب وشرق القرية، مع التأكيد على انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط وموقع الأعمال.