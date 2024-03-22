الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بحد أقصى 15%.. محافظ بنى سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تعريفة الركوب الجديدة والتي تقرر زيادتها "بنسبة 10%" لسيارات الأجرة التي تستخدم البنزين، و15% للسيارات التي تستخدم السولار "عن تعريفة الركوب السابقة " على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات، حيث تمت زيادة تعريفة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف إلى 2.75 جنيه، والتاكسي داخل المدينة 11 جنيهًا، والتاكسي شرق النيل 21 جنيهًا، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة.

وصرح المحافظ، بأنه عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بتحريك سعر السولار، تم عقد اجتماع مع مسئولي الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، وذلك لدراسة نسبة الزيادة في تعريفة الأجرة، والتي راعت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، فضلًا عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير في هذا الشأن.

وكلف المحافظ مسئولى الأجهزة المعنية  من المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، مشددًا على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة  22 مارس 2024، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 11 جنيهًا لسعر لتر بنزين 80، و12.50 جنيه لسعر لتر بنزين 92، و13.50 جنيه لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات بدلًا من 8.5 جنيه.

تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة ببني سويف
بني سويف السولار البنزين محافظ بني سويف زيادة الاجرة

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