السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جولات على مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة ببنى سويف

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام السكرتير العام المساعد في بنى سويف، اللواء سامي علام، اليوم، بتفقد مواقف السيارات في صباح أول يوم عمل ودراسة بعد تطبيق الزيادة في تعريفة الركوب، "وذلك بالتوازي مع قيام رؤساء الوحدات المحلية (المدن والقرى) بجولات ميدانية على المواقف "كل نطاقه"، وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمتها.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية "صباح أمس الجمعة" بزيادة أسعار المواد البترولية، "بنسبة 10%" لسيارات الأجرة التي تستخدم البنزين، و15% للسيارات التي تستخدم السولار "عن تعريفة الركوب السابقة" على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات.

وتجوَّل السكرتير العام المساعد داخل موقف سيارات محيي الدين، يرافقه مسئولو المرور ومباحث المرور ومشروع المواقف، واستوقف عددًا من السائقين، للاستفسار من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة.

كما لفت السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، للأجهزة التنفيذية المعنيين من مشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان ظاهر بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقه على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
بني سويف مواقف السيارات الاجرة البنزين السكرتير العام المساعد

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