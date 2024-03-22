الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مواقف سيارات الأجرة بعد التعريفة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل داخل مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة، بناءً على قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المواد البترولية. 

وقد رافقه خلال الجولة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وهاني الجويلي رئيس المدينة، والمهندس طارق حسن مدير مشروع المواقف، بالإضافة إلى مسؤولي المرور.

وخلال زيارته لمواقف سيارات محي الدين، التقى المحافظ بعدد من الركاب للتأكد من التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، وتبادل الحوار مع عدد من السائقين. وشدد على ضرورة الالتزام بالتعريفة التي أقرتها المحافظة بعد ترؤسه لاجتماع اللجنة المختصة من المواقف والمرور والتموين والمالية، لتحديد نسبة الزيادة في قيمة التعريفة.

وتم مراعاة مجموعة من المعايير والأبعاد كمسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، وحساب نسبة الزيادة في ضوء تلك المعايير تحقيقًا للعدالة وصالح الطرفين من السائقين والمواطنين.

كما وجه المحافظ مسؤولي المواقف والمرور ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد على مدار الساعة بالمواقف ومحطات الوقود، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية لمنع كافة أوجه استغلال المواطنين. كما شدد على ضرورة وضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة على زجاج السيارات، وتعليق بانرات بتعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج المواقف.

واعتمد المحافظ تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها "بنسبة 10%" لسيارات الأجرة بنزين، و15% لسيارات السولار تقريبا "عن تعريفة الركوب السابقة" على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات، حيث تم زيادة تعريفة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف إلى 2.75 جنيها، والتاكسي داخل المدينة 11 جنيها، والتاكسي شرق النيل 21 جنيها.
يأتي ذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، من خلال تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 11 جنيهًا للتر بنزين 80، و12.50 جنيهًا للتر بنزين 92، و13.50 جنيهًا للتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات.

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بني سويف محافظ بني سويف سيارات الأجرة المواد البترولية موقف محي الدين

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