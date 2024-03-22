"للصائم دعوة لا ترد" ..أدعية العشرة الآواخر من شهر رمضان 2024

أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024 ، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل منذ بداية الشهر الكريم

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى العديد من الأدعية السمتحب ترديدها بالقلب واللسان فى العشرة الآواخر من الشهر الكريم .

أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

"آخره عتق من النار"

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شهر رمضان المبارك: "هو شهر أو له رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره اعتق من النار" رواه البيهقي

الأدعية المستحبة فى العشرة الآواخر من رمضان .. أيام العتق من النار

اللهمّ إنّها العشر الأواخر في رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك

اللهمّ اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان ممّن نظرتَ إليهم فغَفَرت لهم، ورضيتَ عنهم، وحَرَّمتَهم على النار، وكتبتَ لهم الجنّة، نحن ومن نُحبّ

اللهمّ اجعلنا في هذه الليالي المباركة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يا ربِّ تقبَّل منّا، وعلى طاعتك أَعِنّا، وأَكرِمنا ولا تُهِنّا

اللهمّ اختِم لنا رمضان برضوانك، والعِتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، وأَعِده علينا أعوامًا عديدة ونحن في صحّةٍ وعافيةٍ

اللهم ارزقني حفظ القرآن الكريم، واجعله ربيع قلبي ونور طريقي

اللهم أعنا على الطاعات، وارزقني فعل أحسنها

الله لا ملجأ منك إلا إليك

اللهم العزة والنصر لأهل غزة وأهل فلسطين

اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بك

اللهمّ إنّك عَفوٌّ كريمٌ تُحبُّ العَفوَ، فاعفُ عنِّي

اللهمّ يا مَن أنزلت القرآن الكريم في ليلة القَدر، أَكرمْنا في هذه الليالي المباركة، والطُف بنا، وأَجِرنا من النار

اللهمّ يا الله، ارزقنا فضل ليلة القدر، وفضل قيام ليلة القدر، اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا

اللهمّ اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً، ولأفهامنا جلاءً، ولأسقامنا دواءً، ولذنوبنا مُمَحِّصًا، وعن النار مُخَلِّصًا

اللهم ارزقنا العمل الصالح قولًا وعملًا

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

لا حول ولا قوة إلا بك

رب المستضعفين يا وهاب يا رزاق أسألك أن تفيض عليَ برحمتك في هذه الأيام المباركة، اللهم فرج همومي وارزقني من حيث لا احتسب

اللهم ارزقني من فيض خزائنك التي لا تنفذ، اللهم هب لي الرزق الطيب الحلال واكفني بحلالك عن حرامك

يا مالك الملك يا من بيده ملكوت كل شيء أدعوك أن في الليالي الأخير من شهر رمضان المبارك الرزق الواسع والتوفيق في طريقي، اللهم قرب لي كل الخير واصرف عني كل الشر

اللهم رب السماوات والأرض يا رزاق السائلين، أدعوك أن تهب لي الرزق الطيب الحلال وبارك لي فيه، اللهم إني استودعك مالي وبدني وأحبائي فأحفظهم لي بعينك التي لا تنام