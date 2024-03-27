مسلسل حق عرب الحلقة 17.. "السويركي" يثأر لصديقه "محسن" وينتقم من "رباح"

مسلسل حق عرب الحلقة 17.. ذهب عرب السويركي “احمد العوضي”، الى وفاء عامر “صباح” التي تطلب منه العودة للعمل مع “عبد ربه”.

ويتلقى "السويركي" اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص يبلغه بما تعرض له صديقه “محسن” على يد رباح أبو الدهب.

مسلسل حق عرب الحلقة 17

وبدأت حنان “دينا فؤاد” رحلة البحث عن صديقتها منى “يمنى طولان”، للانتقام منها بعد شهادتها الزور لتوريطها في قضية الدعارة، إلا أن "منى" لجأت لـ"رباح" للاختباء خوفًا من انتقام حنان.

وتنتهي الحلقة بظهور بوادر الشر على وجه عرب السويركي، خاصة أن حنان رفضت العودة له بعد شكه فيها.

ويعتدي “عرب” على “رباح” داخل المحل الخاص به، انتقاماًا لصديقه “محسن”.

أبطال مسلسل حق عرب



والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب



وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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