مسلسل حق عرب الحلقة 16.. إصابة السويركي بطلقة في ذراعه

بدأت أحداث الحلقة 16 من مسلسل حق عرب، بإرسال بلطجية لإحضار عرب السويركي لمازن، وبالفعل حدثت مشاجرة بين عرب وهؤلاء، وتم إطلاق النار عليه واصيب بطلقة في ذراعه، ولكن حضرت الشرطة إلى المكان ففروا هربا، وقام السويركي بالهرب أيضا.

احداث مسلسل حق عرب الحلقة 16

وخلال احداث مسلسل حق عرب الحلقة 16 ، لجأ إلى "منير مكرم" لاسعافه بعيدا عن المستشفي حتى لا يتم تحرير محضر، وتحمل الآلام إزالة الرصاصة من ذراعه بدون بنج.

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل حق عرب، غدر صديقه حنان الغرباوي (منى) بها والشهادة ضدها أمام النيابة والتأكيد على أن حنان تعمل في أعمال المنافية للآداب، وأعمال الدعارة منذ زمن، وبهذا اثبتت التهمة عليها أكثر، ونكرت أمام النيابة بأنها قد تكون قد ذهبت معها كيفما فعلت في الحقيقة، وهذا بالاتفاق مع رباح ابو الدهب، وعلي شقيق السويركي.

كما شهدت احداث مسلسل حق عرب الحلقة 16 ذهاب عرب السويركي، لأبو عمار، للاتفاق معه على العمل معه بعدما ترك عبد ربه (رياض الخولي)، وعندما وافق على العمل نعه، طلب السويركي منه أن يحضر عيلة الجياشين باعتبارهم ليهم ثقل في منطقة المغربلين، للاتفاق على شغل بينهما.

وشهدت الحلقة عرض عبد ربه (رياض الخولي) لحنان الغرباوي أثناء حبسها بتهمة الدعارة، بأن يتزوجها مقابل أن تخرج من هذه القضية، واستقبلت حنان الغرباوي العرض بصدمة شديدة، نظرا لأنها كانت تعتبره في مقام والدها ولم تظن أنه سيطلب منها هذا الطلب.

وانطلقت منذ قليل، الحلقة 16 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

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مسلسل حق عرب تفاصيل الحلقة 16

وشهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل حق عرب، براءة عرب السويركي عن طريقة البشعة، ليتأكد عبد ربه (رياض الخولي) من براءته من حادث حريق مخزن الاخشاب، وانه ليس من قام بإطلاق النار عليه.

وقال السويركي بعد تبرأته: كنت مستنيك يا حاج تقول عرب مش ممكن يعمل كدا.. بس تمام هكمل معاك لغاية ما اسلمك كل كبيرة وصغيرة وبعدها كل واحد من طريق.

كما شهدت الحلقة المكيدة التي اعدها رباح ابو الدهب مع منى الجارة، للايقاع بحنان الغرباوي، إذ ذهبت بها لشراء فستان زفافها، لإحدى شقق الدعارة، وتقدم صاحبه الشقة مشروب به مخدر لتنام حنان وتغادرها صاحبتها، قبل أن تحضر الشرطة.

وعندما حضرت الشرطة وجدت حنان في حالة التلبس ومعها دولارات، وفي وضع مخل، ويتم أخذها لقسم الشرطة.

وعندما تستنجد بعرب السويركي يحضر للقسم سريعا مع والدها والمحامي، وعندما يتطلع على واقعة التلبس يقوم بضربها على وجهها.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.