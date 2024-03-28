الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء 18 رمضان الخميس 28-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

دعاء 18 رمضان
دعاء 18 رمضان

يبحث المسلمون عن دعاء 18 رمضان، فالدعاء من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه لطلب خيري الدنيا والآخرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء 18 رمضان الخميس 28-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

دعاء 18 رمضان مكتوب

اللهم إنّا نعوذ بك من أمراض القلوب ونعوذ بك من تقلب القلوب وتغير النفوس اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزّكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

اللهم إنا نسألك محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور واكتب لنا يا رب خير الدنيا والآخرة.

اللهم إنا نسألك نفسًا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتحيا على طاعتك وتقبض على فطرتك وتحاسب برحمتك وتستقر بجنتك وتنعم برؤيتك يا رب العالمين.

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان الأربعاء 27-3-2024 وأدعية الإفطار للصائمين

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024

أذكار الصباح اليوم

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر

 

دعاء للمتوفين في رمضان

وابني لهم قصورًا في الجنة يا حي يا قيوم. اللهم في شهر رمضان الكريم أسألك الرحمة والمغفرة لابني المتوفى.. وأسألك أن تُنير له قبره واجعله روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام.

 

دعاء الإفطار في رمضان

اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ، ذهب الظمأُ، وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، اعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

 

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللّهُمَّ وَفِّر فيهِ حَظّي مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبيلي إلى خيْراتِهِ، وَلا تَحْرِمْني قَبُولَ حَسَناتِهِ يا هادِيًا إلى الحَقِّ المُبينِ. اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يامُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين.

دعاء ختم القرآن

اللهم اجعله ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني وشفيعًا ونورًا لي ختمة مباركة عليا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي قدّرَني وأعاننَي على ختم القرآن الكريم، اللهم اجعله ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني وشفيعًا ونورًا لي، نسأل الله العظيم ربَّ العرشِّ العظيم أن يتقبَّل منَّي وأن يرفعني  بِها درجات يوم القيامة.

txt

«اللهم أعوذ بك من العجز والكسل».. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

txt

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2024.. وأدعية الإفطار للصائم

دعاء دعاء الافطار في رمضان دعاء فك الكرب دعاء 18 رمضان أدعية الإفطار للصائم

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

عاجل.. حزب الله يتوعد بالرد بعد قصف إسرائيلى مركزًا طبيًا فى جنوب لبنان

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة ومنافذ الحكومة

أقوال رئيس اتحاد الكرة.. تفاصيل جديدة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 28-3-2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع