يبحث المسلمون عن دعاء 18 رمضان، فالدعاء من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه لطلب خيري الدنيا والآخرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء 18 رمضان الخميس 28-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

دعاء 18 رمضان مكتوب

اللهم إنّا نعوذ بك من أمراض القلوب ونعوذ بك من تقلب القلوب وتغير النفوس اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزّكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

اللهم إنا نسألك محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور واكتب لنا يا رب خير الدنيا والآخرة.

اللهم إنا نسألك نفسًا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتحيا على طاعتك وتقبض على فطرتك وتحاسب برحمتك وتستقر بجنتك وتنعم برؤيتك يا رب العالمين.

أذكار الصباح اليوم

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر

دعاء للمتوفين في رمضان

وابني لهم قصورًا في الجنة يا حي يا قيوم. اللهم في شهر رمضان الكريم أسألك الرحمة والمغفرة لابني المتوفى.. وأسألك أن تُنير له قبره واجعله روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء الإفطار في رمضان

اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ، ذهب الظمأُ، وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، اعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللّهُمَّ وَفِّر فيهِ حَظّي مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبيلي إلى خيْراتِهِ، وَلا تَحْرِمْني قَبُولَ حَسَناتِهِ يا هادِيًا إلى الحَقِّ المُبينِ. اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يامُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين.

دعاء ختم القرآن

اللهم اجعله ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني وشفيعًا ونورًا لي ختمة مباركة عليا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي قدّرَني وأعاننَي على ختم القرآن الكريم، اللهم اجعله ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني وشفيعًا ونورًا لي، نسأل الله العظيم ربَّ العرشِّ العظيم أن يتقبَّل منَّي وأن يرفعني بِها درجات يوم القيامة.