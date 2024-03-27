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دعاء اليوم السابع عشر من رمضان الأربعاء 27-3-2024 وأدعية الإفطار للصائمين

دعاء السابع عشر من
دعاء السابع عشر من رمضان

ننشر صيغ دعاء اليوم السابع عشر من رمضان الأربعاء 27-3-2024 وأدعية الإفطار للصائمين والتي تكون محور اهتمام الملايين من المواطنين على مدار اليوم خاصة في الدقائق الأخيرة قبل الإفطار حيث للصائم دعوة لا ترد يوميا وفقا لسنة النبي صل الله عليه وسلم.

 

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2024 مكتوب

نعرض للقراء صيغ دعاء اليوم السابع عشر من رمضان الأربعاء 27-3-2024 وأدعية الإفطار للصائمين في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور على مدار اليوم وتهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف المجالات حيث جاءت صيغ الأدعية كما يلي:-

اللهم أبعد عنا متاعب الدنيا.. ولا تجعل للحزن مكانا في قلوبنا.. اللهم أدم علينا نعمة الصحة العافية والفرح وراحة البال.. اللهم أكتب لنا رزقا نكتسبه وعملا ننتفع به.. اللهم اجعلنا من عبادك الأعظم حظا في الدنيا والآخرة.

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أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024

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متى تبدأ؟.. أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024 وفضل ليلة القدر

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدى بها نفسي.. وتهدي بها قلبي وتجمع بها شملي.. وترد بها الفتن عني.. وتصلح بها ديني.. وترفع بها شاهدي.. وتحفظ بها غائبي.. وتزين بها عملي وتبيض بها وجهي.. وتبيض بها وجهي.. وتعصمني بها من كل سوء.

 

اللهم إني أسألك أن يشملنا جميعا بالرحمة والمغفرة.. ويصلح بها نوايانا.. ويؤلف بها قلوبنا.. ويستر عيوبنا.. ويغفر ذنوبنا.. يفرج همنا ويشفي مرضانا.. ويرحم موتانا.. ويعز ديننا ويوسع في أرزقنا.. يمنحنا الصحة والعافية.. ويجعل قبور موتانا روضة من رياض الجنة.


أذكار الصباح اليوم

اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.. إنك أنت الله الذي لا إله إلا هو.. وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك.

 

اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين.. ربني إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده.. واعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الخاتمة وسوء حظى وفراغ صبري.

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حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل كيكة الجلاش بطريقتين مختلفتين في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

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أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024.. وداع شهر رمضان مع اقتراب لياليه الوترية

دعاء للمتوفين في رمضان

اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خير من أهله.. وأدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.. اللهم أرحمه واغفر له وتجاوز عن خطاياه فأنت الرحمن الرحيم وعلى كل شيء قدير.. اللهم أجزه عن الاحسان إن كان محسنا.. واعفو عنه في الإساءة إن كان مسيء.


دعاء الإفطار في رمضان
اللهم لك صومت وعلى رزقك افطرك وبك آمنت وعليك توكلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.. اتبلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله.

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أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024

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