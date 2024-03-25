الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024.. وداع شهر رمضان مع اقتراب لياليه الوترية

أدعية العشر الأواخر
أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024

مع اقتراب العشر الاواخر من رمضان 2024 مع حلول آخر لياليه الوترية، التي قد يغفل كثيرون عن فضلها وثواب إحيائها، مع اقتراب الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، يسعى المسلمون إلى الاجتهاد والسعي والاستزادة في العبادة والطاعات، ففي العشر الأواخر "عتق من النار" بالتقرب الي الله بالدعاء. 

 

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موعد آخر يوم رمضان 2024 "اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح دعائنا"

أفضل دعاء في العشر الأواخر من رمضان 2024

يبحث الكثير من المسلمين عن أفضل دعاء في العشر الأواخر من رمضان، ويمكن الإجابة هنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال: قولي: اللهم إنك عفوٌّ تُحبُّ العفو فاعفُ عني. 

-اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

 

ادعية العشر الاواخر من رمضان 2024

-يا مثبت القلوب، نسألك أن تثبت قلوبنا على دينك، اللهم جنبنا الرياء وطهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق،وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور.

-اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

-اللهم في هذه الليلة المباركة، اقدر لنا الخير كله، واصرف عنّا الشر كله، وتقبل من صيامنا وقيامنا، وهون علينا مصائب الدنيا، واقلبنا واجعلنا في معيتك ولا تحرمنا من كرممك ولطفك وعطفك يا أكرم الأكرمين.

-ربي يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والأخرة ورحيمهما، نسالك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك.

-ونسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك الكريم في أعلى جنات الخلد، اللهم اشرح صدورنا واهدنا وارحمنا.

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