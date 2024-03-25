رمضان عبدالمعز: ضبط اللسان سبيل الإيمان

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن استقامة القلب تؤدي حتمًا إلى استقامة الإيمان، ولن يستقيم القلب إلا باستقامة اللسان، لذلك بالإيمان يعني ضبط اللسان.

استقامة القلب

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الرسول الكريم, صلى الله عليه وسلم, نصحنا بكف اللسان, أي مسك اللسان.

وتابع: "كيف يتحقق الإيمان؟ سيدنا النبي صعد المنبر وقال يا معشر.. من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمينَ، ولا تَتّبعوا عوراتهِم، فإنه من يتبِعْ عورةَ أخيهِ المسلمِ تتبعَ اللهُ عورتَهُ ومن يتبعِ اللهُ عورتهُ يفضحْه ولو في جوفِ رحلهِ".

ضبط اللسان

واستطرد: "من يتحدث عن الناس ويعير الناس فهو أمر مناف للإيمان، فالإيمان يعني في النهاية ضبط اللسان، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام".