موعد آخر يوم رمضان 2024 "اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح دعائنا"

من بين الأسئلة المتكررة في كل شهر رمضان، موعد آخر يوم رمضان 2024، وفي الساعات الأخيرة من شهر رمضان يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء اخر رمضان ليودعوا هذا الشهر الفضيل بالذكر والأدعية اليكم آخر يوم رمضان 2024؟

وحول موعد آخر يوم رمضان 2024، فإن تحديده يعتمد على أمرين، الأول هو الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال شهر شوال، الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية من خلال اللجان الشرعية، أمّا الأمر الثاني فهي الحسابات الفلكية التي يعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وإجمالًا يتم الاعتماد على إعلان دار الإفتاء بثبوت الهلال من عدمه لتحديد بداية ونهاية الشهر الهجري.

موعد اخر يوم رمضان 2024

يذكر أن دار الإفتاء المصرية ستتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

نتائج الحسابات الفلكية 2024

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان الكريم هذا العام سيتم الـ30 يومًا، وعليه فإن بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء سيكون في 10 أبريل، بحسب الحسابات الفلكية، إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية. والمعروف أن معظم الدول العربية والإسلامية تعتمد تحري الهلال عبر المراصد الفلكية.

وقت صلاة عيد الفطر 2024

يبدأ وقت صلاة عيد الفطر 2024 بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبًا وينتهي عند الزوال، وهي الصلاة التي يحرص على أدائها مئات ملايين المسلمين.

وتُصلى في المصليات والمساجد ويكبّر المصلي ست تكبيرات بعد تكبيرة القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر: سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما".

دعاء اخر يوم رمضان 2024

يودع المسلمون رمضان بالإكثار من الأدعية وذكر الله متمنين أن يبلغهم الله عز وجل شهر رمضان الكريم في السنوات القادمة،

ليكون من أفضل دعاء آخر يوم رمضان ما يلي:

1-اللهم قوني في ديني واعني على قضاء ديني اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر اسألك يارب في هذه الساعة من الشهر الفضيل.

2-اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا وتتوب علينا.