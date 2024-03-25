الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"شباب ورياضة شمال سيناء" تُواصل فعاليات الدورة الرمضانية لمراكز الشباب

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية

أقامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم بمركز شباب الشيخ زويد باسم الشهيد وسيم إبراهيم العرجاني، تحت ١٦ سنة مواليد ٢٠٠٨ وما بعدها بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للدورة.

وأقيمت 3 مباريات:

المباراة الأولى بين فريقي نجوم السيتي x النصر السعودي انتهت بفوز فريق نجوم السيتي بنتيجة ٤ / ٢.

المباراة الثانية بين فريقي نسور قرطاج x الأهلي انتهت بفوز فريق نسور قرطاج بنتيجة ١٣ / صفر.

المباراة الثالثة بين فريقي ليفربول x خط النار انتهت بفوز فريق ليفربول بنتيجة ٦ / ١.

يوم الثلاثاء الموافق ١٦ رمضان تقام 3 مباريات:

المباراة الأولي بين فريقي الريال الملكي x النصر خط النار.

المباراة الثانية بين فريقي باريس x فرفشة.

المباراة الثالثة بين فريقي نسور قرطاج x ليفربول.

وتأتي هذه الدورات الرمضانية في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، بتكثيف البرامج والأنشطة المتنوعة بكافة المجالات الرياضية والثقافية والفنية خلال شهر رمضان الكريم، وخاصة الخدمات المُقدمة للنشء والشباب، تحقيقًا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

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محافظة شمال سيناء الدورة الرمضانية مركز شباب الشيخ زويد النصر السعودي نسور قرطاج ليفربول

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