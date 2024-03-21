الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء: الإعلان عن قرى الصيادين ووحدات سكنية 25 أبريل المقبل

الاستقبال
الاستقبال

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،، اليوم الخميس، مشايخ وعواقل مركز بئر العبد، في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش، في حضور عدد من أعضاء المجموعة البرلمانية بدائرة بئر العبد.

https://www.dostor.org/4665363

ورحب المحافظ بالمشايخ والعواقل، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومثمنًا الجهود التي يقومون بها والتعاون الدائم والمشاركة في تنمية وتطوير المحافظة.

وأكد المحافظ، اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في شتي القطاعات وفي جميع مراكز المحافظة وخاصة مركز بئر العبد.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال احتفال المحافظة بعيد تحرير سيناء في 25 أبريل المقبل، سيتم الإعلان عن قرى الصيادين في بئر العبد والوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء.

وبدورهم، وجه المشايخ والعواقل الشكر إلى محافظ شمال سيناء والجهاز التنفيذي على الجهود الحثيثة التي يقوم بها لتنمية وتعمير سيناء، وتنفيذ مشروعات في مختلف ربوع المحافظة وخاصة مركز بئر العبد.

وكان قد، استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، أمل عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ برئيس الإقليم، مثمنًا الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في محافظة شمال سيناء، ومعلنًا عن مساندة الحركة الثقافية ايمانًا بقوة القوة الناعمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وطالب المحافظ بتكثيف الأنشطة الثقافية والفكرية والابداعية على مستوى المواقع الثقافية في مختلف مدن المحافظة، معلنًا عن دعم المحافظة لمختلف الأنشطة التي تقيمها ثقافة شمال سيناء.

وبدوره استعرض رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي برنامج رمضان الثقافي الذي أعدته الهيئة، بجانب نتائج جولته علي المواقع الثقافية والموقف الأخير للمواقع التي يجري صيانتها ورفع كفاءتها.

يشار إلى أن رئيس الإقليم افتتح ليلة امس ليالى رمضان الثقافية والفنية بشمال سيناء، حيث شهدت ليالي رمضان الثقافية افتتاح معرض الفنون التشكيلية بعنوان "إطلالة رمضانية" في قصر ثقافة العريش، وإقامة معرض لرسوم الأطفال الموهوبين، بجانب عرض فنى لفرقة العريش للموسيقى العربية، وعرض لفرقة العريش للفنون الشعبية

inbound6637793188461816687
inbound6637793188461816687
inbound8819921066212837789
inbound8819921066212837789
inbound4514895409922604357
inbound4514895409922604357
inbound4165135888763455312
inbound4165135888763455312
inbound7428341486791202143
inbound7428341486791202143
inbound978314571907051457
inbound978314571907051457
inbound1517070740472973909
inbound1517070740472973909
inbound8262155791474551988
inbound8262155791474551988
inbound1405054823765386435
inbound1405054823765386435
inbound7141867494525630092
inbound7141867494525630092
محافظ شمال سيناء بئر العبد شهر رمضان المبارك تعمير سيناء عيد تحرير سيناء مدينة رفح مشروعات تنموية

مواد متعلقة

"أوقاف شمال سيناء" تواصل حملة النظافة بالمساجد خلال شهر رمضان

تضامن شمال سيناء: تكريم 124 من حفظه القران الكريم بفرع القومي للسكان

رئيس جامعة العريش يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

سكرتير عام محافظة الأقصر يلتقى المواطنين لبحث شكواهم

محافط شمال سيناء: جهود كبيرة للقيادة السياسية لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

إفطار جماعى للعالقين ومرافقى المصابين الفلسطينيين فى شمال سيناء

ندوة عن مناقشة القضية السكانية من منظور إسلامى بمدينة الحسنة بشمال سيناء

رئيس مدينة الأقصر: الإنتهاء من رصف شارع يوسف حسن وتفرعاته

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

على جمعة يوضح ضوابط التعامل الشرعى مع الشاذ الجنسى

على جمعة: التحول الجنسى يجوز بشروط

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة