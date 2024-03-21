محافظ شمال سيناء: الإعلان عن قرى الصيادين ووحدات سكنية 25 أبريل المقبل

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة،، اليوم الخميس، مشايخ وعواقل مركز بئر العبد، في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش، في حضور عدد من أعضاء المجموعة البرلمانية بدائرة بئر العبد.

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ورحب المحافظ بالمشايخ والعواقل، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومثمنًا الجهود التي يقومون بها والتعاون الدائم والمشاركة في تنمية وتطوير المحافظة.

وأكد المحافظ، اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في شتي القطاعات وفي جميع مراكز المحافظة وخاصة مركز بئر العبد.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال احتفال المحافظة بعيد تحرير سيناء في 25 أبريل المقبل، سيتم الإعلان عن قرى الصيادين في بئر العبد والوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء.

وبدورهم، وجه المشايخ والعواقل الشكر إلى محافظ شمال سيناء والجهاز التنفيذي على الجهود الحثيثة التي يقوم بها لتنمية وتعمير سيناء، وتنفيذ مشروعات في مختلف ربوع المحافظة وخاصة مركز بئر العبد.

وكان قد، استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، أمل عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ برئيس الإقليم، مثمنًا الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في محافظة شمال سيناء، ومعلنًا عن مساندة الحركة الثقافية ايمانًا بقوة القوة الناعمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وطالب المحافظ بتكثيف الأنشطة الثقافية والفكرية والابداعية على مستوى المواقع الثقافية في مختلف مدن المحافظة، معلنًا عن دعم المحافظة لمختلف الأنشطة التي تقيمها ثقافة شمال سيناء.

وبدوره استعرض رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي برنامج رمضان الثقافي الذي أعدته الهيئة، بجانب نتائج جولته علي المواقع الثقافية والموقف الأخير للمواقع التي يجري صيانتها ورفع كفاءتها.

يشار إلى أن رئيس الإقليم افتتح ليلة امس ليالى رمضان الثقافية والفنية بشمال سيناء، حيث شهدت ليالي رمضان الثقافية افتتاح معرض الفنون التشكيلية بعنوان "إطلالة رمضانية" في قصر ثقافة العريش، وإقامة معرض لرسوم الأطفال الموهوبين، بجانب عرض فنى لفرقة العريش للموسيقى العربية، وعرض لفرقة العريش للفنون الشعبية

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