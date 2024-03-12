الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة الأقصر: الإنتهاء من رصف شارع يوسف حسن وتفرعاته

أعمال رصف شارع يوسف
أعمال رصف شارع يوسف حسن الرئيسي

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف شارع يوسف حسن الرئيسي وتفرعاته بداية من شارع مدرسة الصنايع مرورا بشارع الضرائب العامة القديم وصولا حتى شارع طريق الكباش بمنطقة حي وسط، تحت إشراف وتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بأطوال 600 م، توازيًا مع باقى الأعمال التى يتم تنفيذها بمختلف المناطق والأحياء التابعة لمدينة الأقصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة أعمال الرصف وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024.

وتضمنت الأعمال إزالة طبقات الرصف القديمة بسمك ٦٠سم متراكمة بطول ٦٠٠م وعرض ١٢م بإجمالي ٣٢٠٠ م٣، وتم احلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء والتليفونات، وجارى تركيب بلدورات الأرصفة الجديدة بطول ١ كم على جانبى الطريق.

ومن جانبه شدد محافظ الأقصر، على ضرورة الإنتهاء من مختلف المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، والتى تشمل تنفيذ أعمال الرصف، وما يعقبها من أعمال الطلاء والتجميل والتشجير والإنارة للظهور بالشكل الجمالى والحضاري اللائق للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

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رئيس مدينة الأقصر جهاز مشروعات الخدمه الوطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الصرف الصحي

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