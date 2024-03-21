"أوقاف شمال سيناء" تواصل حملة النظافة بالمساجد خلال شهر رمضان

واصلت مساجد أوقاف محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الخميس، حملة النظافة الموسعة للأسبوع الثاني على التوالي خلال شهر رمضان المبارك في جميع مساجد المديرية على مستوى جميع الإدارات الفرعية بشمال سيناء.

يأتي ذلك في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ، وتحت رعاية الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

وأكدت مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)، وأن الله ( تبارك وتعالى ) جعل العنايةَ بالمساجد وصيانتَهَا وتنظيفَهَا والاهتمامَ بها وتطييبَها عبادةً وطاعةً وقربةً، وأجرًا كبيرًا وثوابًا جزيلًا، وأن العنايةَ بها وإجلالِها وتعظيمِها وتقديسِها والاهتمامِ بشؤونِها أمرٌ واجبٌ محتمٌ.

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