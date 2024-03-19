سكرتير عام محافظة الأقصر يلتقى المواطنين لبحث شكواهم

عقد محمد عبدالفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.



وجرى، خلال اللقاء، بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، حيث أكد السكرتير العام للمحافظة ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة، وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه يتم فحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

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