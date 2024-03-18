محافط شمال سيناء: جهود كبيرة للقيادة السياسية لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن القيادة السياسية المصرية تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الجماعي الذي أقامته المحافظة للأشقاء الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء، في الصالة المغطاة بالعريش، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وأسامة عفش رئيس مجلس مدينة العريش ومحمد بهجت رئيس مركز بير العبد وجمال عبدالناصر رئيس مركز ومدينة رفح، وممثلين من المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أن معبر رفح البري يعمل باستمرار وأنه لم يتم إغلاق المعبر لحظة واحدة منذ بدء العدوان على غزة، وأن المعبر يشهد يوميا استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وأصحاب الإقامات وحاملي الجنسيات وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ بدء الحرب على غزة خصصت المحافظة عدد من الوحدات السكنية في عمارات السبيل بالعريش للعالقين الفلسطينيين الذين حالت ظروف الحرب عودتهم الي قطاع غزة، بجانب إقامة الجرحي والمرضي بعد انتهاء فترة علاجهم بالمستشفيات، وتقديم الخدمات المتنوعة لهم.

ولفت المحافظ إلى استقبال المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة عن طريق 3 مسارات، البري والبحري والجوي، حيث وصلت للمحافظة مئات الآلاف من أطنان المساعدات الإغاثية والإنسانية، يجري تخزينها في المخازن اللوجستية بمدينة العريش وإدخالها تباعا الي قطاع غزة.

وأوضح المحافظ أن الإفطار الجماعي الذي تقيمه المحافظة للأشقاء الفلسطينيين تجسيد لمعاني الخير والمحبة والترابط والتلاحم بين الشعبين المصري والفلسطيني، ويؤكد أنهم في بلدهم الثاني مصر.

وثمن المحافظ الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري ومديرية الصحة والشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية الشريكة ومنظمات المجتمع المدني واللجنة المشكلة؛ لتوفير الخدمات للفلسطينيين برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وجميع من يعملون من أجل أشقائنا الفلسطينيين.

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