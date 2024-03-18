الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إفطار جماعى للعالقين ومرافقى المصابين الفلسطينيين فى شمال سيناء

حفل الإفطار
حفل الإفطار

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "إدارة البرلمان والتعليم المدني"، من خلال حملة بشبابها حفل الإفطار الجماعي للأشقاء الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء، في الصالة المغطاة بـ العريش.

بحضور اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وإيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، محمد محمود منسق عام الحملة، وليد محمد منسق عام تنظيم الحملة، وبمشاركة حملة بشبابها بمحافظة سوهاج، وممثلين من المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية، أن توجيهات فخامة الرئيس بتقديم كل التيسيرات أمام الأشقاء الفلسطينيين.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإيمان عبدالجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن القيادة السياسية المصرية تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ولفت إيهاب عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء، إلى أن الإفطار الجماعي الذي نظمته حملة بشبابها للأشقاء الفلسطينيين تجسيد لمعاني الخير والمحبة والترابط والتلاحم بين الشعبين المصري والفلسطيني، ويؤكد أنهم في بلدهم الثاني مصر.

وصرح محمد محمود منسق عام حملة بشبابها، بأنه لن يكون التعاون الأخير داخل محافظة شمال سيناء، وسيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد من الفعاليات بمحافظة شمال سيناء بالتعاون بين حملة بشبابها بوزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء، وأن يوم الإفطار الجماعي للإخوة الفلسطينيين رسالة بأن فلسطين في قلب شباب مصر وأن القيادة السياسية تدعم أفكار الشباب.

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شمال سيناء العريش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الفلسطينيين الإفطار الجماعي

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