الأربعاء 20 مارس 2024
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محافظات

رئيس جامعة العريش يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، متمنيا دوام الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة.

وأكد رئيس جامعة العريش، خلالها على أثر ذكرى انتصارات العاشر من رمضان في نفوس المصريين، والتي يعتز بها الشعب المصري، وتعبر عن مدى قوة وصمود وبسالة الجندي المصري، وقواتنا المسلحة ومعدنهم الأصيل في القتال وتضحياتهم من أجل الحفاظ علي أرض الوطن وتراب مصرنا الحبيبة.

وأعرب الدكتور حسن الدمرداش، عن عظيم الامتنان على جهود القيادة السياسية المخلصة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات التنموية التي تشهدها مصر الحديثة والتي تعود ثمارها علي المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.

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