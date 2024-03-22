تعريفة الركوب الجديدة بمواقف شمال سيناء (صور)

تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انتظام العمل في مواقف السيارات على مستوى المحافظة، بعد تحريك أسعار الوقود.

ووجَّه المحافظ، إدارة مرور شمال سيناء وإدارات المواقف، بالمرور على مواقف السيارات؛ للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب وعدم استغلال المواطنين، فضلًا عن تكثيف الحملات على سيارات الركوب.

كما وجَّه المحافظ، إدارات المواقف، بالتنسيق مع مجالس المدن والمرور بالإعلان عن تعريفة الركوب وتعليقها في كل مواقف السيارات، ووضع ملصقات بالأسعار على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات الأجرة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة التعريفة.

وشدد المحافظ، على استقبال شكاوى المواطنين، من خلال غرفة عمليات المحافظة أو غرف عمليات مجالس المدن والمديريات المعنية وإدارات المواقف والمرور أو من خلال الموقع الرسمي للمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد الممارسات غير القانونية.

وأشار المحافظ، إلى قيام لجنة المواقف بالمحافظة بدراسة تحريك أسعار تعريفة الركوب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور شمال سيناء ونقابة النقل البري في شمال سيناء بعد تحريك أسعار الوقود.

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