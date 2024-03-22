منسقوا السكان بشمال سيناء يناقشون دور الجهات الشريكة لحل القضية السكانية

شهدت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، مساء أمس، اجتماع الهيكل التنظيمي لمنسقي السكان للأحياء، والقرى التابعة بحضور أعضاء وحدة السكان الفرعية، ومنسقي السكان بالأحياء، القرى التابعة، روؤساء الأحياء، روؤساء الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة العريش حيث ناقش الاجتماع دور منسقي السكان، أهميته، الجهات الشريكة، دورها الفاعل فى حل القضية السكانية.

وقالت دعاء القلعجي مدير وحدة السكان الفرعية بمركز ومدينة العريش، أن الاجتماع ناقش الهيكل التنظيمي لوحدة السكان الفرعية لمدينة العريش، دور المنسقين السكانيين، أهميته، دور الجهات الشريكة كالأزهر، الأوقاف، الصحة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الثقافة، غيرها من الجهات ذات الصلة في حل القضية السكانية مضيفة أنه جاري الترتيب للعديد من الندوات ضمن خطة العمل التي وضعتها محافظة شمال سيناء لحل القضية السكانية بالتعاون مع الجهات الشريكة.

ومن جهتها، قالت أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء، إن الاجتماع ناقش العديد من المشاكل المرتبطة بالقضية السكانية كالإدمان وخطورته على الفرد، المجتمع، مشكلة البطالة، ايجاد فرص عمل حقيقية للشباب، انتشار ظاهرة الطلاق بين الشباب، زواج القاصرات، أضراره على صحة البنت القاصر، الطفل، ختان الإناث، مشكلة ساقطي القيد، عدم توثيق الزواج القبلي، مضيفة أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد خصص مبلغ مالي كبير من خزينة المحافظة لتوثيق حالات الزواج القبلي الغير موثقة لانتشاره فى سيناء بسبب الطبيعة القبلية لسكان سيناء، إصدار شهادات زواج، شهادات ميلاد للابناء نتيجة هذا الزواج لادراجهم ضمن الخطط التنموية التي تضعها الدولة للصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التى تقدمها الدولة.



وأضافت أماني، أن الاجتماع عقد بتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توجيهات اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، إن تلك الاجتماعات والندوات تأتي ضمن خطة العمل التي وضعتها وزارة التنمية المحلية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالقضية السكانية ووضعها أولوية قصوى للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التي تضعها الدولة، توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بايجاد حلول غير تقليدية لحل القضية السكانية.

وبدوره لفت خالد عبدالحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء، أن الاجتماع ضمن خطة العمل التي وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية عن طريق رصد المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة كالأزهر، الأوقاف، الصحة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الثقافة، غيرها من الجهات ذات الصلة.

وأضاف عبد الحليم، أن الاجتماع عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام مجلس مدينة العريش بحضور إيهاب بكير سكرتير عام المجلس، رؤساء الأحياء، رؤساء الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة العريش، منسقي السكان بالقرى، الأحياء، الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة العريش، تحت إشراف اللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش في حضور عدد كبير من الشباب من الجنسين.

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع