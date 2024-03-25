أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024، يهتم الكثير من المسلمين في مصر والعالم بالإطلاع عليها والتزود بها حيث أن من السبل التي يلجأ إليها البعض هي البحث عبر محرك "جوجل" حيث يعد رمضان فرصة للتأمل والتواصل مع الله خلال الأدعية والأذكار الخاصة بهذا الشهر الفضيل.

في العشر الأواخر من رمضان، يزداد حرص المسلمين على الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، رجاءً في نيل المغفرة والعتق من النار، وإليكم بعض من أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024 التي يمكن للمسلمين الدعاء بها في هذه الليالي المباركة:

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تغفر لي ذنبي، وأن ترحمني، وأن تعتقني من النار، وأن تجعلني من عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة، أن تكتب لي الخير في الدنيا والآخرة، وأن تجعلني من عبادك المقربين. اللهم إني أسألك في هذه الليلة أن تقبل مني صيامي وقيامي، وأن أدرك ليلة القدر، وأن تجعلني من المقبولين والذين رضيت عنهم. اللهم إني أسألك أن تغفر لي ذنبي، وأن ترحمني، وأن تعافيني، وأن ترزقني، وأن تكتب لي الخير في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2024

تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2024 من ليلة 20 رمضان 2024 وتستمر حتى ليلة 30 رمضان، وتوافق ليلة 20 رمضان هذا العام يوم الجمعة الموافق 30 مارس 2024

فضل العشر الأواخر من رمضان 2024

وفضل العشر الأواخر من رمضان فضل عظيم، فقد وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة تدل على ذلك تتضمن هذه الفضائل وجود ليلة القدر فيها، حيث تعتبر خيرا من ألف شهر، وتتنزل الملائكة فيها ويجاب دعاء المؤمنين كما وتتضاعف الأجر للأعمال الصالحة.

ما هو الدعاء المفضل في العشر الأواخر من رمضان؟