وائل عبدالعزيز من إفطار المطرية لـ«الدستور»: أشعر بأجواء رمضان بين الناس (فيديو)

شهدت مائدة إفطار المطرية حضورًا كبيرًا من المشاهير والمسؤولين، من بينهم وزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وعدد من الفنانين، منهم الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" نجم مسرح مصر، ووائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

أكد وائل عبد العزيز، لـ"الدستور" مشاركته للمرة الأولى في إفطار المطرية، معبرًا عن سعادته لحضور هذه المناسبة التي لم يتمكن من المشاركة فيها العام الماضي، مضيفًا: "رمضان بيحب الأجواء دي واللمة والصحبة الحلوة والناس النقية". كما أشار إلى حبه للتواصل مع المواطنين دائمًا، خاصة أنه من منطقة شعبية مثل شبرا.

"لمة العيلة" شعار إفطار المطرية للعام الحالي

كما تزيين جدران المنازل برسومات لشخصيات رمضانية وكرتونية كبكار وبوجى وطمطم وفؤاد المهندس وكذلك صور ورسومات للنقشبندي وغيره من الشخصيات، كما اتخذوا شعار الإفطار لهذا العام "لمة العيلة" الذي كتب على اللافتات المعلقة بالشوارع.

ويجتمع أهالي العزبة حول طاولة إفطار واحدة للعام العاشر على التوالي، ويشارك الصغار والكبار في خدمة ضيوف المائدة وإعداد الطعام وتوزيعه، ما يمنح الأجواء روحًا مميزة من البهجة والسرور والسعادة خلال شهر رمضان.

إفطار المطرية بيجمع الحبايب

وشارك في إفطار المطرية آلاف من الأشخاص من مختلف الأعمار من سكان المنطقة وخارجها، ما خلق جوا من الألفة والبهجة، فضلا عن تواجد كبير لوسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث الذي أصبح أحد العلامات في شهر رمضان كل عام.

10 سنوات من إفطار المطرية

وأنطلق إفطار المطرية لأول مرة قبل 10 سنوات، حيث بدأت عزبة حمادة بالمطرية الفكرة بقيام سكانها بتنظيم إفطار جماعي خلال رمضان، يشتمل على أطول مائدة أفطار والتي تتراص بطول الشوارع وتحولت كتقليد في منتصف شهر رمضان كل عام حيث يستعد السكان في الخامس عشر من الشهر بتجهيز الموائد بأشهى الأطعمة والحلويات في كل حارة، وسط أجواء احتفالية.