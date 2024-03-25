الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

أسامة الأزهرى يشارك فى حفل إفطار المطرية (صور)

جانب من حفل الإفطار
جانب من حفل الإفطار

شارك د.أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف في حفل إفطار المطرية السنوي، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسى.

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وشهد إفطار المطرية اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وامتلأت الشوارع المحيطة بالمائدة الرئيسية للإفطار عن آخرها، وبلغ عدد الحاضرين وفق تقديرات الحضور بنحو 25 ألف صائم.

وتوافد الآلاف من سكان منطقة المطرية وعزبة حمادة؛ للمشاركة في الإفطار الذي يقام للعام العاشر على التوالي.

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الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية علماء الأزهر الشريف إفطار المطرية السنوي السفيره نبيله مكرم

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