دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2024.. وأدعية الإفطار للصائم

يتصدر دعاء اليوم السادس عشر من رمضان الثلاثاء 26-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم كافة محركات البحث خلال ساعات الليل المتأخرة؛ وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك 2024، طمعا في غفران الذنوب والمعاصي ورضا الله سبحانه وتعالى وطلب الرزق والفرج.



دعاء اليوم السادس عشر من رمضان مكتوب الثلاثاء 26-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

يمكن معرفة صيغ دعاء اليوم السادس عشر من رمضان مكتوب الثلاثاء 26-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق ولعل أبرزها ما يلي:

اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه وخيرا لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني وسخر لي وبشرني وارح بالي وقلبي.. واسعدني واعفو عني.. وارحمني وقر عيني.. وارض عني.. وهب لي ما أتمنى.

اللهم إنا نسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا وتنزل علينا من البركة ما يكفينا.. وتدفع عني من النقم ما يؤذينا.. وارزقنا من العافية ما يشفينا.. وتبارك لنا في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جناتك أجمعين.. اللهم زدنا نورا في الوجه وسعة في الرزق.

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين فرحي وسعادتي وتوفيقي وارتياح قلبي وهداي.. وكل ما تعلم بعلمك الذي لا حد له أنه أنه خير لي.. إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مغير الاحوال غير حالي إلى أحسن حال.



أذكار الصباح اليوم

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله.. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. ربي إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده.. واعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

دعاء للمتوفين في رمضان

اللهم يا حي يا قيوم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدًا من خلقك أو أنزلته في كتابك أن ترحم (فلان بن فلان) وتغفر له وتتجاوز عن خطاياه وتبني له قصرا من قصور الجنة.

دعاء الإفطار في رمضان

اللهم إني لك صومت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت.. اتبلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله.. اللهم أغفر لي وأرحمني وتجاوز عن خطايانا يارب العالمين.

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